Milyonlarca kişiye güzel haber! Borçlar ertelendi! Başkan Erdoğan imzaladı! Karar bu sabah tebliğ edildi





Banka bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksil vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarım projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilecek. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan Ödenekten karşılanacak.