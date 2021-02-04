Güncel döviz kurları haftanın dördüncü günü dolar ve euro kuru verilerinde son durumu gösterdi. Analistlere göre piyasalar Merkez Bankası'nın yeni kararlarını olumlu karşıladı. Para girişinin devam etmesi durumunda doların 6.80-6.90 lira seviyesine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor. Piyasalarda dolar endeksi cephesindeki seyir ve yurtiçi yerleşiklerin Türk lirasına geçiş isteği kısa vadeli yaklaşımda etkili olmaya devam edecek.