Güncel döviz kurları haftanın dördüncü günü dolar ve euro kuru verilerinde son durumu gösterdi. Analistlere göre piyasalar Merkez Bankası'nın yeni kararlarını olumlu karşıladı. Para girişinin devam etmesi durumunda doların 6.80-6.90 lira seviyesine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor. Piyasalarda dolar endeksi cephesindeki seyir ve yurtiçi yerleşiklerin Türk lirasına geçiş isteği kısa vadeli yaklaşımda etkili olmaya devam edecek.
"6.80'E KADAR SÜREBİLİR"
Türkiye'ye yönelik en tutarlı döviz kurları tahminleri ile bilinen ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup, Türk Lirası'nda alım yönünde pozisyon aldıklarını açıkladı. Dolar kurunda kısa pozisyon alırken kurun 7 liranın altına gitmesini bekleyen Citigroup raporunda "Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı" denildi.
Günlük piyasa bülteninde 7.30 desteğinin kırılmasıyla dolardaki satışın hızlandığına dikkat çeken İş Yatırım ekonomistleri para girişinin devam etmesi durumunda bu hareketin 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar sürmesini bekliyor.
DÖVİZ KURLARI 4 ŞUBAT 2021
Güncel verilere göre piyasalarda işlem gören döviz kurlarında son durum şöyle…
Dolar: 7,17 TL
İngiliz Sterlini 9,74 TL
Euro 8,61 TL
İsviçre Frangı 7,96 TL