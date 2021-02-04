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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 08:51
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    • 04.02.2021 08:51
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    , cumhuriyet ve çeyrek ne kadar oldu? Sıçrayış serice tersine dönüyor! 11 lira birdenbire...

    Özellikle bu hafta nda yaşanan hızlı düşüşler büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların dikkatini çekti. Bugün 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 421,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 420 bin 420 lirayı, en yüksek ise 424 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 420 bin 420 liradan tamamladı. Peki, , gram, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları özellikle son haftalarda sert şekildeki düşüşüyle yatırımcılar tarafından odak noktası oldu. 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusu yatırımı olanlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanıyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 420 liraya düştü. Sabah saatleriyle birlikte vatandaşlar son alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri sorguluyor. İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 423,20 423,40 421,50 421,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.789,00 2.810,00 2.778,00 2.799,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 386,00 390,00 385,00 389,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.725,00 2.745,00 2.715,00 2.735,00
    Yarım Ziynet 1.363,00 1.373,00 1.358,00 1.368,00
    Çeyrek Ziynet 681,00 686,00 679,00 684,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 421,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 420 BİN 420 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 420 liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 420 bin 420 lirayı, en yüksek ise 424 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 420 bin 420 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 426 bin 136,36 lira, işlem miktarı ise 1.512,06 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 681 milyon 756 bin 637,80 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret AŞ, Vakıf Katılım Bankası ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.832,40 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.832,40 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,1 azalışla 420 bin 420 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1448 lira, satışta 7,1735 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1322 lira, satışta 7,1608 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2020, sterlin/dolar paritesi 1,3650, dolar/yen paritesi de 105,00 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,9 artışla 58,6 dolardan işlem görüyor.

        PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

        ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren özel sektör verilerinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı 26 ayın zirvesine tırmandı.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 20 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 260,000 bin varil ile analistlerin beklentilerinden çok geriledi.

            Aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1 milyon 890,000 varil azaldı.

            Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirip, üretim kısıntılarına ilişkin güncellemeyi görüşmek üzere bugün toplanması bekleniyor.

            ABD'de yeni açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinin öngörülenden daha hızlı toparlanabileceğini göstermesi üzerine yatırımcıları güvenli limanlardan çıkmasıyla düşen altın fiyatları yeni güne yatay hareket ediyor. Altının onsu 1,840 dolar düzeyinin hemen altında işlem görürken, geçen haftanın içinde 2013'ten bu yana ilk kez 30 doları aşan gümüş de, 27 doların da altına döndü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.38 artışla 58.04 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.51 artışla 55.36 dolar,

            - altın yüzde 0.22 artışla 1,839.99 dolar,

                - gümüş yüzde 2.00 artışla 26.96 dolar,

                - bakır yüzde 0.90 düşüşle 7,752.00 dolar,

                - platin yüzde 0.53 artışla 1,098.98 dolar,

                - paladyum yüzde 0.87 artışla 2,265.70 dolar düzeyindeydi.

                İç piyasada, gram altın 423 liraya, çeyrek altın 700 liraya, Cumhuriyet altını da 2,790 liraya geriledi.
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Sıçrayış serice tersine dönüyor! 11 lira birdenbire...