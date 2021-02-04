Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları özellikle son haftalarda sert şekildeki düşüşüyle yatırımcılar tarafından odak noktası oldu. 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusu yatırımı olanlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanıyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 420 liraya düştü. Sabah saatleriyle birlikte vatandaşlar son alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri sorguluyor. İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|423,20
|423,40
|421,50
|421,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.789,00
|2.810,00
|2.778,00
|2.799,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|386,00
|390,00
|385,00
|389,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.725,00
|2.745,00
|2.715,00
|2.735,00
|Yarım Ziynet
|1.363,00
|1.373,00
|1.358,00
|1.368,00
|Çeyrek Ziynet
|681,00
|686,00
|679,00
|684,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 421,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü.