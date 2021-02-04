Kısa çalışma ödeğinin yatırılacağı tarih hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bakanlık tarafından ödemeler hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplarda olacak? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

Bakan Selçuk Ocak ayı ödemelerinin 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.