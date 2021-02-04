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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 16:45
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    • 04.02.2021 16:45
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    yattı mı? ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplarda olacak?

    yattı mı sorusunun yanıtı ödeme alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplarda olacak? İşte merak edilen o soruların yanıtı...

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplarda olacak?

    Kısa çalışma ödeğinin yatırılacağı tarih hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bakanlık tarafından ödemeler hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplarda olacak? İşte detaylar...

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

    Bakan Selçuk Ocak ayı ödemelerinin 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

    En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146 TL

    En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL

        KISA ÇALIŞMA NEDİR?

        İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

        KISA ÇALIŞMANIN AMACI NEDİR?

        Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.

        KISA ÇALIŞMADAN NE KADAR SÜREYLE YARARLANILABİLİR?

        Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

            KISA ÇALIŞMADAN YARARLANABİLMEK İÇİN FAALİYET NE KADAR AZALTILMALIDIR?

            İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplarda olacak?