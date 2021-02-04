Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayındaki kira artışı kesinlik kazandı. Şubat ayında yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 12.53 zam yapılabilecek.
Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.53'lük (TÜFE) oranı, zamları belirliyor.
9.4 MİLYON KİŞİ BARIŞTI
Vergi ve prim yapılandırması için 9.4 milyon kişi başvurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 770 bin, vergi dairelerine de 7 milyon 679 bin kişi başvurdu. Devletin yapılandırdığı borç tutarı 200 milyar lira oldu.
SEPETTE VİRÜS FARKI
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14.97 oldu. Virüs ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları enflasyon sepetine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu, cerrahi maske ve kadın 'sweatshirt'ünü de sepete aldı. Gıdanın ağırlığı arttı.
ENGELLİLERE AYLIK 862 TL
Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olacak. 2021 yılı eğitim desteğine ilişkin tebliğ 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.53'lük (TÜFE) oranı, zamları belirliyor.
9.4 MİLYON KİŞİ BARIŞTI
Vergi ve prim yapılandırması için 9.4 milyon kişi başvurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 770 bin, vergi dairelerine de 7 milyon 679 bin kişi başvurdu. Devletin yapılandırdığı borç tutarı 200 milyar lira oldu.
SEPETTE VİRÜS FARKI
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14.97 oldu. Virüs ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları enflasyon sepetine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu, cerrahi maske ve kadın 'sweatshirt'ünü de sepete aldı. Gıdanın ağırlığı arttı.
ENGELLİLERE AYLIK 862 TL
Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olacak. 2021 yılı eğitim desteğine ilişkin tebliğ 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.