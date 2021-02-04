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    Kira kontratlarında en fazla yüzde 12.53 zam yapılabilecek

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayındaki kira artışı kesinlik kazandı. Şubat ayında yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 12.53 zam yapılabilecek. İşte haberin detayları ve 4 Şubat tarihli 'nin ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Kira zammı yüzde 12.53
    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayındaki kira artışı kesinlik kazandı. Şubat ayında yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 12.53 zam yapılabilecek.



    Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.53'lük () oranı, zamları belirliyor.

    9.4 MİLYON KİŞİ BARIŞTI
    Vergi     ve prim yapılandırması için 9.4 milyon kişi başvurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 770 bin, vergi dairelerine de 7 milyon 679 bin kişi başvurdu. Devletin yapılandırdığı borç tutarı 200 milyar lira oldu.

    SEPETTE VİRÜS FARKI
    Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14.97 oldu. Virüs ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları enflasyon sepetine de yansıdı. , cerrahi maske ve kadın 'sweatshirt'ünü de sepete aldı. Gıdanın ağırlığı arttı.

    ENGELLİLERE AYLIK 862 TL
    Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olacak. eğitim desteğine ilişkin tebliğ 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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    Haberler Ekonomi Kira kontratlarında en fazla yüzde 12.53 zam yapılabilecek