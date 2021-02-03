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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 19:11
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    • 03.02.2021 19:11
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. ödemesi desteği esnaf vatandaşlara önemli bir ekonomik kaynak sağlıyor. hibe Gelir Kaybı Desteği 1000 TL ve Kira Desteği 750 TL olarak verilecek. Pandemi sürecinde esnafa ekonomik destek sağlayan bu imkan için başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? ile ilgili tüm bilgileri derledik. Peki başvurular ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Gelir kaybı desteği ödemesi ne zaman?

    Kira Desteği ve Gelir Kaybı Desteği için başvuru tarihi uzatıldı ve vatandaşlar merakla e-Devlet kira ve gelir kaybı başvuru işlemi hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Başvurularını yapanlar ise Gelir kaybı desteği ödemesi ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Müracaat süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanıyor. e-Devlet kira ve gelir kaybı hakkında merak edilen bilgiler…

    E-DEVLET KIRA VE GELIR KAYBI BAŞVURU IŞLEMI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

    Kira desteği başvuruları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açıklamada Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını bildirdi.

    Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

    Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

    Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.

    KİRA YARDIMI VE GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

    Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

    Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber7.com üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

        HİBE DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!

        Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

        Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

        İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

        KİRA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        (1) Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.

        (2) Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.

        (3) Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.

        (4) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.

        (5) Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.

            (6) Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.

            (7) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.

            KİRA YARDIMI VE GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

            Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
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            Haberler Ekonomi Gelir kaybı desteği ödemesi ne zaman? e-Devlet kira ve gelir kaybı başvuru işlemi...