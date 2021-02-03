Kira Desteği ve Gelir Kaybı Desteği için başvuru tarihi uzatıldı ve vatandaşlar merakla e-Devlet kira ve gelir kaybı başvuru işlemi hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Başvurularını yapanlar ise Gelir kaybı desteği ödemesi ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Müracaat süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanıyor. e-Devlet kira ve gelir kaybı hakkında merak edilen bilgiler…
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BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Kira desteği başvuruları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açıklamada Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını bildirdi.
Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:
Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.
KİRA YARDIMI VE GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber7.com üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.