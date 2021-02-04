Süre 2028'e kadar uzatıldı! Belli vergilerde mükellefler için istisnalar var

Türkiye'de mükelleflerin ödediği vergilerde bazı istisna tutarlar bulunuyor. Bu istisna tutarlar kadar bölüm vergiden muaf oluyor.
Böylece vergiye tabi kazanç ya da matrahtan bu tutar düşüldükten sonra vergiler hesaplanıyor.
Örneğin; kira gelir vergisinde her yıl istisnalar belirleniyor. Yine teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin elde ettiği kazançlarda da istisnalar uygulanıyor. Bu noktada uygulanan gelir ve kurumlar vergisi istisnası 2023 yılından 2028 yılına uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 7263 sayılı Kanun'a göre, bu şirketlerin elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.