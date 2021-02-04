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    Süre 2028'e kadar uzatıldı! Belli vergilerde mükellefler için istisnalar var

    Belli vergilerde mükellefler için istisnalar uygulanıyor. Bu istisnalar kadar kısımdan vergi alınmıyor. Bazı kazançlardaki istisna süreleri 2028’e uzatıldı.

    İstisna zamanı

    Türkiye'de mükelleflerin ödediği vergilerde bazı istisna tutarlar bulunuyor. Bu istisna tutarlar kadar bölüm vergiden muaf oluyor.
    Böylece vergiye tabi kazanç ya da matrahtan bu tutar düşüldükten sonra vergiler hesaplanıyor.



    Örneğin; kira gelir vergisinde her yıl istisnalar belirleniyor. Yine teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin elde ettiği kazançlarda da istisnalar uygulanıyor. Bu noktada uygulanan gelir ve kurumlar vergisi istisnası 2023 yılından 2028 yılına uzatıldı.



    Resmi Gazete'de yayımlanan 7263 sayılı Kanun'a göre, bu şirketlerin elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.



        Bu tarihe kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek. Toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak.



        Çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek.



        SINIRI ARTIRILDI
        Bu kapsamda beyan edilen gelirin veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak ticari kazanç sınırı 500.000 TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı.



            Düzenlemeyle eklenen hükme göre, bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.



            Vergi ile ilgili soru ve sorunlarınızı ekonomi@takvim.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

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            Haberler Ekonomi Süre 2028'e kadar uzatıldı! Belli vergilerde mükellefler için istisnalar var