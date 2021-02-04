Hemen gidip alın! Ailelere 500-900 TL arası destek ödemesi veriliyor! Başvurular nasıl yapılır?

2021 yılında kaymakamlık yardımları arasında nakit para yardımı bulunuyor. Kaymakamlıklara yardım parası için başvurularını tamamlayan vatandaşlar için inceleme süreci başlar. Bu süreçte gelir durumu, gayrimenkul taşınmaz mal durumu incelenir. İncelemeler sonunda yardım alınmasına uygun durum bulunmazsa başvurular kabul edilir. Başvuru için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri ve başvuru formunu almalısınız. Ardından Kaymakamlıkta sosyal yardımlaşma bürosuna giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
AİLELERE 500-900 TL ARASI DA DESTEK ÖDEMESİ VERİLECEK!
Özellikle işten çıkartmalar ve kısıtlı olan birikimin harcanması ile bu aileler daha da zor durumda kalıyor. Bu durumda olan aileler için bir umut ışığı olmak adına devletten yardım gecikmedi. Anaokulu, ilkokul, lise veya üniversite ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan kişiler bu yardıma başvurabilir. Daha önceden, evlenenlere ve evde hastası olanlara yapılan ödemelerden sonra, devlet şimdi de durumu olmayan çocuksuz ailelere ve çocuklarını okutan dar gelirli ailelere destek oluyor. Bu kriterlere uygun kişiler verilecek olan 500 ile 900 TL arası yardımdan yararlanabilecekler. Siz de eğer başvuru kriterlerine uyuyorsanız yardım için gerekli evrakları ve formu alarak kaymakamlıklardan kolayca başvuru yapabilirsiniz.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Kaymakamlık yardım parası için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını şahsen yapacaklar. Öncelikle kendi kaymakamlıklarına gidecek olan vatandaşlar orada yer alan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacaklar. Ardından vatandaşlar bu vakıflara yardım parası başvurusunda bulunacaklarını bildirecekler. Hangi durum için yardım parası almak istiyorlarsa onu bildirecekler. Ardından bu vakıflar üzerinden başvuru formu dolduracak olan vatandaşlar kurum tarafından talep edilen diğer evrakları toplayacaklar. Tüm evrakları derleten vatandaşlar başvurularını tamamlayacaklar.