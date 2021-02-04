Hemen gidip alın! Ailelere 500-900 TL arası destek ödemesi veriliyor! Başvurular nasıl yapılır?

AİLELERE 500-900 TL ARASI DA DESTEK ÖDEMESİ VERİLECEK!

Özellikle işten çıkartmalar ve kısıtlı olan birikimin harcanması ile bu aileler daha da zor durumda kalıyor. Bu durumda olan aileler için bir umut ışığı olmak adına devletten yardım gecikmedi. Anaokulu, ilkokul, lise veya üniversite ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan kişiler bu yardıma başvurabilir. Daha önceden, evlenenlere ve evde hastası olanlara yapılan ödemelerden sonra, devlet şimdi de durumu olmayan çocuksuz ailelere ve çocuklarını okutan dar gelirli ailelere destek oluyor. Bu kriterlere uygun kişiler verilecek olan 500 ile 900 TL arası yardımdan yararlanabilecekler. Siz de eğer başvuru kriterlerine uyuyorsanız yardım için gerekli evrakları ve formu alarak kaymakamlıklardan kolayca başvuru yapabilirsiniz.