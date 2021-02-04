



Evde bakım yardımı

Engellilerin bakımını üstlenen akrabaya yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 olması ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1218 liranın altına olmalı.



Gelir getirici projeler

Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.