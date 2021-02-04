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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 12:42
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    • 04.02.2021 12:42
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    Devletten ihtiyaç sahiplerine onlarca farklı ! T.C kimlik kartınızla başvurmanız yeterli olur

    Lüzum sahiplerine devlet tarafından bazı sosyal destekler yapılmaktadır. Bu sosyal dayanaklardan bir tanesi de parasal olarak yapılan para dayanağıdır. Bu dayanaklardan faydalanmak için mahalle muhtarlıklarına müracaat yapılması gerekir. Müracaat sonrası bireyin takviyeye muhtaç olduğu tespit edildikten sonra destekler yapılır. Yetkililer müracaat yapan şahısları belirtilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inceleme sonucunda bir karar verilir. Sosyal yardım için başvuru yapacaklarda hangi şartlar aranır? Sosyal yardımlaşmalardan para yardımı almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Geliri düşük olan ailelere devlet tarafından yapılan birçok yardım bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Devletten ihtiyaç sahiplerine onlarca farklı karşılıksız ödeme!

    Devletten ihtiyaç sahiplerine onlarca farklı karşılıksız ödeme! T.C kimlik kartınızla başvurmanız yeterli olur... Devlet geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunuyor ve bu yardımları geri almıyor. Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor. Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek oluyor.


    İŞTE O DESTEKLER

    Devlet destekli olarak sosyal yardımlar ve hizmetler farklı ihtiyaçlara göre yapılmaktadır. Sosyal yardımlaşma destekleri eğitim, sağlık, gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlara göre verilir. Ayrıca nakdi yardımlarda sağlanmaktadır. Şartlara uyan bütün kişiler bu yardımlardan faydalanabilir. İhtiyaç sahiplerine şartları taşıması halinde aşağıdaki yardımlar yapılmaktadır:

    -Koşullu eğitim ve şartlı sağlık yardımları,

    -Sosyal destek yardımları,

    -Eğitim destekleri,

    -Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre yapılan yardımlar,

    -Kira, yakacak, gıda ve giyecek yardımları,

    -Afet yardımları,

    -Terörden mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlar,

    -Projelere destek yardımlarıdır.

    Bu yılda yapılan desteklere ek olarak alışveriş kartı da dahil edildi ve muhtaç ailelere İBB sosyal yardım kartı verilmeye başlandı.

        2022 aylığı

        Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2019 için 609 liradır) az olması gerekiyor.




        Çoklu doğum yardımı

        Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.

        Doğum yardımı

        Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor.



        Evde bakım yardımı

        Engellilerin bakımını üstlenen akrabaya yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 olması ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1218 liranın altına olmalı.

        Gelir getirici projeler

        Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.

            Genel Sağlık Sigortası (GSS)

            Hanedeki kişi başına düşen geliri 852 liranın altında olanlara devlet destekli sağlık hizmeti sağlanıyor. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılmalı.

            GSS katılım payı

            Eski adıyla yeşil kartlılara ve 2022 sayılı yasa kapsamında olanlara ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere hastane, ilaç, reçete, gözlük gibi sağlık giderleri için ödemiş oldukları tutarlar karşılığında kendilerine talep etmeleri yapılan ödemedir.

            İstihdam yardımları

            İşe yönlendirme yardımı da denir. 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, traş ücreti gibi harcamaları yapması için yılda en fazla üç defa verilen 40-100 lira arası yardımlardır.



            Elektrik desteği

            Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor.


            Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımı

            Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli ödeme yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılıyor. Çocuk başına ödeme aylık 35 TL.



            Tüberküloz ve SSPE hastalarına yardım

            Bu yardımdan muhtaç olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1305 lira ödeniyor. Ayrıca Tüberküloz hastaları için Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 TL bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.
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            Haberler Ekonomi Devletten ihtiyaç sahiplerine onlarca farklı karşılıksız ödeme! T.C kimlik kartınızla başvurmanız yeterli olur