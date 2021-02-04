Devletten ihtiyaç sahiplerine onlarca farklı karşılıksız ödeme! T.C kimlik kartınızla başvurmanız yeterli olur... Devlet geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunuyor ve bu yardımları geri almıyor. Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor. Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek oluyor.
İŞTE O DESTEKLER
Devlet destekli olarak sosyal yardımlar ve hizmetler farklı ihtiyaçlara göre yapılmaktadır. Sosyal yardımlaşma destekleri eğitim, sağlık, gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlara göre verilir. Ayrıca nakdi yardımlarda sağlanmaktadır. Şartlara uyan bütün kişiler bu yardımlardan faydalanabilir. İhtiyaç sahiplerine şartları taşıması halinde aşağıdaki yardımlar yapılmaktadır:
-Koşullu eğitim ve şartlı sağlık yardımları,
-Sosyal destek yardımları,
-Eğitim destekleri,
-Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre yapılan yardımlar,
-Kira, yakacak, gıda ve giyecek yardımları,
-Afet yardımları,
-Terörden mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlar,
-Projelere destek yardımlarıdır.
Bu yılda yapılan desteklere ek olarak alışveriş kartı da dahil edildi ve muhtaç ailelere İBB sosyal yardım kartı verilmeye başlandı.