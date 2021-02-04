Küresel piyasalarda gözler ABD'nin teşvik paketinde

ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'de devam eden teşvik paketi çalışmaları yatırımcıların odağında bulunuyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi. Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik destek paketinin yasalaşması amacıyla Cumhuriyetçilerin desteği için ellerinden geleni yapacağını belirtti.
Söz konusu gelişmeye karşın açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, piyasalarda hisse, sektör ve bölge ayrışmalarını öne çıkarırken, İtalya'da Mario Draghi'nin, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ülke piyasalarında coşkuyla karşılandı. 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevlerini yürüten Draghi'nin görevlendirilmesi ile İtalya'da tahvil faizleri geriledi, MIB 30 endeksi ise dünya borsalarından pozitif ayrışarak yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.
Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı, ocakta 174 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izlerken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ocakta 1 puan artışla 58,7 değerini alarak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Söz konusu gelişmelere karşın New York borsasında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,12 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 geriledi.
Avrupa borsaları karışık bir görünüm ortaya koyarken, İtalya pay piyasaları Draghi ile pozitif ayrıştı. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.
Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Ons altın, yüzde 0,7 azalarak 1.820 dolarla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatları ise Çin'in büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizyonları ile başlayan yükseliş eğilimini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,4 artışla 58,6 dolara çıkarken, haftalık değer kazancı yüzde 7'ye yaklaştı.