Küresel piyasalarda gözler ABD'nin teşvik paketinde

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı, ocakta 174 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izlerken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ocakta 1 puan artışla 58,7 değerini alarak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelere karşın New York borsasında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,12 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 geriledi.

Avrupa borsaları karışık bir görünüm ortaya koyarken, İtalya pay piyasaları Draghi ile pozitif ayrıştı. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Ons altın, yüzde 0,7 azalarak 1.820 dolarla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatları ise Çin'in büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizyonları ile başlayan yükseliş eğilimini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,4 artışla 58,6 dolara çıkarken, haftalık değer kazancı yüzde 7'ye yaklaştı.