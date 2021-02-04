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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 18:46
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    • 04.02.2021 18:46
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    ’de neler var? de ankastre set kampanyası…

    ’de neler var? Yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde incelenmeye başlanan katalogta bu hafta yine birbirinden güzel ve çeşitlilikte ürünler dikkat çekiyor. Özellikle de ankastre set kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünleri stoklar tükenmeden satin almak isteyenler haberimizdeki güncel nu inceleyebilir, alacaklarının listesini yapabilir.

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    BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021’de neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021 Cuma yine kaliteli ürünleri uygun fiyatla vatandaşlara sunuyor. BİM aktüelde bu Cuma elektrikli mutfak aletlerine, servis takımlarından oyuncaklara, bardak çeşitlerinden elektrik süpürgesine kadar pek çok üründe kaçırılmayacak fırsatlar var. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ŞUBAT 2021 CUMA

    Kadın El Cüzdanı• 2 adet fermuarlı göz
    • Suni deri

        Fakir ChaiwanÇay Makinesi
        • 1.8 L su ısıtıcı
        • 1 L demlik

        HeiferIşıklı Kettle
        • Otomatik kapanma
        • Susuz (kuru) çalışma emniyeti

        BenanteFanuslu Pasta Seti 7 Parça

            RakleOpak Tabaklı Çay Seti 12 Parça

            Yumurta Pişirici ve Sunumluk

            Kahve Bardağı
                Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021’de neler var? BİM aktüelde ankastre set kampanyası…