BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021 Cuma yine kaliteli ürünleri uygun fiyatla vatandaşlara sunuyor. BİM aktüelde bu Cuma elektrikli mutfak aletlerine, servis takımlarından oyuncaklara, bardak çeşitlerinden elektrik süpürgesine kadar pek çok üründe kaçırılmayacak fırsatlar var. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.