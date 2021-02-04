Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları 2021 sorgulaması arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, bankanın verdiği faizden dolayı oldukça avantajlı olmaktadır. Hem karlı bir yatırım yapmak hem de fiziki olarak yatırımlarını evde tutmak istemeyenlerin araştırdığı altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları 2021 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
2021 ŞUBAT ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR
Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı. Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor. Peki en çok kazandıran altın hesabı hangisi? Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için en güncel altın hesabı faiz oranlarını hazırladık. İşte bankaların en yüksek faiz oranı veren altın hesabı ve altın hesabında komisyon ücreti almayan bankalar listesi!
ALTIN HESABINA EN YÜKSEK FAİZ VEREN İLK 3 BANKA
Burgan Bank şubat ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00
Odeabank şubat ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00
ING Bank şubat ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00