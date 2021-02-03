Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.02.2021 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 16:43
    ABONE OL

    Son dakika: Dışişleri Bakanı , li mevkidaşı Soreide ile görüştü

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Ine ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Enerji başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Avrupa ile kritik temas: Daha da ilerletmek istiyoruz

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'yle görüşmesinde - ikili ilişkilerini, Yukarı Karabağ, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Enerji başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Norveç Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından da iki bakanın iyi ve açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedilerek, "Norveç ve Türkiye yakın NATO müttefikidir ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi üzerinden ortak hedeflere sahiptir. Diyaloğu sürdürmek önemli." mesajı paylaşıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Soreide ile görüştü