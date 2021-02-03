Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eriksen Soreide'yle görüşmesinde Türkiye-Norveç ikili ilişkilerini, Yukarı Karabağ, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Enerji başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.





📌#Norveç DB Ine Eriksen Soreide'yle ikili ilişkilerimizi, Yukarı Karabağ, Suriye, Libya ve D.Akdeniz'deki son gelişmeleri ele aldık.

📌Pandemiye rağmen ikili ticaret hacmimizi koruduk.

📌Enerji başta olmak üzere işbirliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz. 🇹🇷🇳🇴 pic.twitter.com/CUYmGfrz98 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 3, 2021

Norveç Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından da iki bakanın iyi ve açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedilerek, "Norveç ve Türkiye yakın NATO müttefikidir ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi üzerinden ortak hedeflere sahiptir. Diyaloğu sürdürmek önemli." mesajı paylaşıldı.