DOLAR 7 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Güncel döviz kurları haftanın üçüncü günü dolar ve euro kuru verilerinde son durumu gösterdi. Analistlere göre piyasalar Merkez Bankası'nın yeni kararlarını olumlu karşıladı. Para girişinin devam etmesi durumunda doların 6.80-6.90 lira seviyesine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor. İşte 3 Şubat 2021 döviz kurları..