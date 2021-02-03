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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 09:24
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    • 03.02.2021 09:24
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    3 Şubat Çarşamba dolar fiyatları kaç oldu?

    Haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan sonrası dövizde düşüş son sürat devam ediyor. Dolar dün 7.09 seviyesine inerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişmelerin ardından, 3 Şubat Çarşamba Dolar fiyatları kaç oldu? Dolar 7 liranın altına düşer mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    3 Şubat dolar ve euro kaç TL?

    Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

    Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,500 ve 1,517 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,511.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.02, BIST Mali Endeks yüzde 2.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.97 artıdaydı.

    DOLAR 7 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

    Güncel döviz kurları haftanın üçüncü günü dolar ve euro kuru verilerinde son durumu gösterdi. Analistlere göre piyasalar Merkez Bankası'nın yeni kararlarını olumlu karşıladı. Para girişinin devam etmesi durumunda doların 6.80-6.90 lira seviyesine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor. İşte 3 Şubat 2021 döviz kurları..

        DÖVİZ KURLARI 3 ŞUBAT 2021

        Güncel verilere göre piyasalarda işlem gören döviz kurlarında son durum şöyle…

        İngiliz Sterlini 9,79 TL

        Amerikan Doları 7,18 TL

        Euro 8,64 TL

        İsviçre Frangı 8,03 TL

        Japon Yeni 0,06 TL

        Suudi Arabistan Riyali 1,92 TL

        Norveç Kronu 0,83 TL

        Danimarka Kronu 1,16 TL

        Avustralya Doları 5,49 TL

        Kanada Doları 5,63 TL

        İsveç Kronu 0,85 TL
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        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 3 Şubat Çarşamba dolar euro fiyatları kaç oldu?