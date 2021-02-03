Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,500 ve 1,517 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,511.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.02, BIST Mali Endeks yüzde 2.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.97 artıdaydı.
DOLAR 7 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?
Güncel döviz kurları haftanın üçüncü günü dolar ve euro kuru verilerinde son durumu gösterdi. Analistlere göre piyasalar Merkez Bankası'nın yeni kararlarını olumlu karşıladı. Para girişinin devam etmesi durumunda doların 6.80-6.90 lira seviyesine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor. İşte 3 Şubat 2021 döviz kurları..