Gözler oradaydı! O sevindiren karar geldi! Başvuran herkese aylık 2800 TL ödeme yapılacak!

2019 yılında başlayan projeyle çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği sayesinde 0-24 aylık çocuğu olan ve 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler bakıcı desteğinden faydalanabiliyor. Çalışan anne eğitimli bakıcı desteğinden faydalanmak için e-devlet şifresi ile ilgili sitelerden başvuru yapmak ve onay almak gerekiyor. Çocukları olan kadınların çalışma hayatına devam ederken hem de çocukları ile ilgilenmesi pek de mümkün değil. Kadınların genel olarak iş hayatlarına ara vermek zorunda kalmasından dolayı hükümet kanadından beklenen destekler geldi. Çoğu çalışan kadın bu süreçlerde bakıcılardan destek almak zorunda kalıyor.
Çalışan Annelere Verilen Eğitimli Bakıcı Desteği Ne Kadar?
Aylık 300 avrodur. Destek miktarı 2021 yılında 325 avro, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Çocuğunuz 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca mali destekten faydalanabilirsiniz.
SGK Çalışan Anne Eğitimli Bakıcı Desteğinden Kimler Yararlanabiliyor?
Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.