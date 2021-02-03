Gözler oradaydı! O sevindiren karar geldi! Başvuran herkese aylık 2800 TL ödeme yapılacak!

2019 yılında başlayan projeyle çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği sayesinde 0-24 aylık çocuğu olan ve 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler bakıcı desteğinden faydalanabiliyor. Çalışan anne eğitimli bakıcı desteğinden faydalanmak için e-devlet şifresi ile ilgili sitelerden başvuru yapmak ve onay almak gerekiyor. Çocukları olan kadınların çalışma hayatına devam ederken hem de çocukları ile ilgilenmesi pek de mümkün değil. Kadınların genel olarak iş hayatlarına ara vermek zorunda kalmasından dolayı hükümet kanadından beklenen destekler geldi. Çoğu çalışan kadın bu süreçlerde bakıcılardan destek almak zorunda kalıyor.