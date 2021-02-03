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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 08:56
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    • 03.02.2021 08:56
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    Gözler oradaydı! O sevindiren karar geldi! Başvuran herkese aylık 2800 TL ödeme yapılacak!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan annelere desteği sürüyor. Son olarak Eğitimli Bakıcı Desteği ile annelerin yüzü gülüyor. Yüz binlerce vatandaşın çalışma hayatına bir an önce katılması sağlanacak. Aylık olarak 2800 TL ödeme olacak. Başvuru süreçleri internet üzerinden yapılacakken ödemeler kapsamında gelecek. 2019 yılında başlayan projeyle çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği sayesinde 0-2ylık çocuğu olan ve 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler aylık 300 avro bakıcı desteğinden faydalanabiliyor. Çalışan anne eğitimli bakıcı desteğinden faydalanmak için e-devlet şifresi ile ilgili sitelerden başvuru yapmak ve onay almak gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Başvuran herkese aylık 2800 TL ödeme yapılacak!

    2019 yılında başlayan projeyle çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği sayesinde 0-24 aylık çocuğu olan ve 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler bakıcı desteğinden faydalanabiliyor. Çalışan anne eğitimli bakıcı desteğinden faydalanmak için e-devlet şifresi ile ilgili sitelerden başvuru yapmak ve onay almak gerekiyor. Çocukları olan kadınların çalışma hayatına devam ederken hem de çocukları ile ilgilenmesi pek de mümkün değil. Kadınların genel olarak iş hayatlarına ara vermek zorunda kalmasından dolayı hükümet kanadından beklenen destekler geldi. Çoğu çalışan kadın bu süreçlerde bakıcılardan destek almak zorunda kalıyor.

    Çalışan Annelere Verilen Eğitimli Bakıcı Desteği Ne Kadar?

    Aylık 300 avrodur. Destek miktarı 2021 yılında 325 avro, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Çocuğunuz 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca mali destekten faydalanabilirsiniz.

    SGK Çalışan Anne Eğitimli Bakıcı Desteğinden Kimler Yararlanabiliyor?

    Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

        Çalışan Anne Desteğine Nasıl Başvurulur?

        1- E-Devlet Şifresi Al: Ön kayıt yapmak için e-devlet şifresi almalısınız.

        2- Ön Kayıt Yap: sgkegitimlibakici.org veya sgk.gov.tr'den e-devlet şifreniz ile ön kayıt yapmalısınız.

        3- Gerekli Evrakları Hazırla: Ön kaydınızı tamamlayıp, randevu aldıktan sonra istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamalısınız.

        4- Kesin Kayıt Yaptır: Ön kayıt sonrası gerekli şartlar sağlandıktan sonra proje ofislerinde kesin kayıt yapılacaktır.



        5- Aylık Yükümlülüklerini Yerine Getir: Kesin kayıt sonrası ödeme alabilmeniz için aylık yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir.

        6- Ödemeni Al: Tüm şartların yerine getirilmesi durumunda ödemenizi alabilirsiniz.

        Bakıcının Taşıması Gereken Şartlar Neler?

        • 5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,

        • 18 yaşını doldurmuş olması,

        • Anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması,

        • Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması), (Örneğin çocuğun anneanne ve babaannesi proje kapsamı dışındadır. Çocukla aynı evde yaşamayan teyzesi ve halası proje kapsamına dahildir.),

        • Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,

        • "0-36 aylık çocuk bakımı"nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümünden diplomayla belgelendirmesi gerekmektedir. (Bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerlidir.)

        • Bakıcı, çocuğa kendi evinde de bakabilir.

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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! O sevindiren karar geldi! Başvuran herkese aylık 2800 TL ödeme yapılacak!