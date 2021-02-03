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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 08:40
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    • 03.02.2021 08:40
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    3 Şubat maaşı yatan iller hangileri? hangi illerde yattı?

    maaşı ödemelerinden faydalanan vatandaşlar düzenli olarak her ay ödeme alabiliyor. Şubat ayına girmemizle birlikte evde bakım paralarının Şubat ödemesinin yatıp yatmadığı sorgulanmaya başlandı. Peki 3 Şubat yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde!

    takvim.com.tr
    3 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi 3 Şubat gününde sorgulanıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik yapılan ödemelerden her ay binlerce vatandaş faydalanabiliyor. Bilindiği üzere bu maaşlar her ay farklı tarihlerde ve farklı iller için yatırılıyor. İşte evde bakım maaşı 3 Şubat sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 3 ŞUBAT!

    Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2021 EVDE BAKIM ÜCRETİ

    2020 Ocak ayından itibaren aylık 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile 1.544 TL olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayı için evde bakım maaşı 1657,86 TL oldu.1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları 1657,86 TL olmuştur.

    Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran ve Temmuz aylarında bakım maaşları hesaplarınıza 1657,86 TL olarak yatacak. 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları için hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

    EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

    Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

        – Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

        – Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

        – Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

        – 30.07.2006 tarih 26244 sayılı "Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.
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        Haberler Ekonomi 3 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?