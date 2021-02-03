HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 3,47 ve holding endeksi yüzde 2,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.