Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak 3 Şubat'ı 1.533,55 puandan tamamladı.
30,1 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 3,47 ve holding endeksi yüzde 2,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 1.530,00 puanın üzerine çıkarak 1.530,00- 1.535,00 bandında dengelendi.
Analistler, bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti.