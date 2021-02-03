Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, kentte arıcılığın her geçen gün geliştiğini söyledi. 10 yıl önce kentte sadece 2800 kovan bulunduğunu bugün ise verilen teşvik ve destekler ile sektöre yönelenlerin 60 bin kovan sahibi olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgını döneminde uzmanların önerisiyle vatandaşların, başta bal olmak üzere propolis, polen ve arı sütü ürünlerine yöneldiğini anlatan Koca, "Yoğun talep karşısında kette arı yetiştiricilerinin tüm bal stokları nerede ise bitme aşamasına geldi" dedi.
Kış uykusunda olan arıların 1 Mart itibari ile uyandırılacağını ve bu yıl için bal üretimine başlanacağını anlatan Nebi Koca, "Geçtiğimiz yıl arı ürünlerinin artması tamamen pandemi sürecine bağlı olarak gerçekleşti. Bu yıl üretimin talebe yetmeyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.