ARILI KOVAN SAYISI 20 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Koca, arılı kovan sayısının son on yılda 2 bin 800'den 60 bine çıktığını ve üretilen bal miktarının da 10 tondan 400 ton seviyelerine ulaştığına dikkat çekerek, "Gaziantep'te, 2010 yılında Arıcılar Birliği'ni kurduğumuzda 2 bin 800 kovanımız vardı. Bir kovanda özellikle bal akım döneminde işçi arıların mevcudu 70- 80 bindi. Şu anda yaklaşık 60 bin arılı kovanımız mevcut. Yani 10 yıllık süreçte arı sayısı da 224 milyondan 4 milyar 800 milyona ulaştı. O günlerde 10 ila 15 ton arasında olan bal üretimi şu anda ise yılda 400-500 ton kadar yükseldi" şeklinde konuştu.