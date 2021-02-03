2021 yılı emekli ve memur maaş zammında son dakika ilk rakam belli oldu. Enflasyon zam var farkı kaç para? TÜİK az önce bir açıklamada bulundu ve 2021 yılının ilk enflasyon rakamlarına yer verildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ilk TÜFE oranı da belli oldu ve Ocak ayında TÜFE 1,68 oldu. Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir.
EMEKLİLER TOPLAM TÜFE ORANINDA ZAM ALACAK
Emekliler ise 2021 yılı Temmuz ayında , ilk 6 aydaki toplam TÜFE oranında zam alacak. Şimdiden emekliler için 1.68'lik zam oluştu.
MEMUR ZAMMI
Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. son günlerdeki gıda zamları sonrası ilk TÜFE 1.68 olarak geldi ve önümüzde 5 ay daha var. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı belirlenecek.