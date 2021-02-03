2021 yılı emekli ve memur maaş zammında son dakika ilk rakam belli oldu. Enflasyon zam var farkı kaç para? TÜİK az önce bir açıklamada bulundu ve 2021 yılının ilk enflasyon rakamlarına yer verildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ilk TÜFE oranı da belli oldu ve Ocak ayında TÜFE 1,68 oldu. Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir.