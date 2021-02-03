Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.02.2021 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 17:01
    ABONE OL

    3 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "" fonları oldu. Peki, 3 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte nin detayları...

    AA
    3 Şubat BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,074377 0,06
    VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025891 0,06
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052383 0,06
    MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024695 0,06
    Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042981 0,06
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018271 0,16
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021827 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,080890 2,42
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,096627 2,02
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,126845 1,46
    Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032369 1,35
    NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,157743 1,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,088714 1,08
    Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,106468 1,02
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033103 1,01
    HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,030824 0,97
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029651 0,96
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040209 1,94
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027948 1,93
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047057 1,02
    VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039104 1,00
    Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032399 0,96
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025966 0,05
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072883 0,05
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073682 0,04
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071988 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,072182 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092982 -1,35
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089842 -1,33
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052931 -1,30
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,050580 -1,12
    Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071886 -1,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,071121 -0,85
    VEM Birinci Değişken EYF 0,045832 -0,35
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,072398 -0,32
    BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,022041 -0,13
    Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,018105 -0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027197 -1,02
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013395 -0,35
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026908 -0,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043521 -1,74
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044464 -1,74
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,044476 -1,72
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,027571 -1,72
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 3 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?