3 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,074377
|0,06
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025891
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052383
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024695
|0,06
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042981
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018271
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021827
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,080890
|2,42
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,096627
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,126845
|1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032369
|1,35
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,157743
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,088714
|1,08
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,106468
|1,02
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033103
|1,01
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,030824
|0,97
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029651
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040209
|1,94
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027948
|1,93
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047057
|1,02
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039104
|1,00
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032399
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025966
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072883
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073682
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071988
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072182
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092982
|-1,35
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089842
|-1,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,052931
|-1,30
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050580
|-1,12
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071886
|-1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,071121
|-0,85
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045832
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072398
|-0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,022041
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,018105
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027197
|-1,02
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013395
|-0,35
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026908
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043521
|-1,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,044464
|-1,74
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,044476
|-1,72
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027571
|-1,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF