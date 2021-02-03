BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, dijital para birimidir. Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan; ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin, daha sonra hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıyor.

Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. Wei Dai B-Cash, Nick Szabo BitGold, David Chaum Digicash'ı digital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamato öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır.