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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 16:12
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    • 03.02.2021 16:12
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    3 Şubat Çarşamba hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,07 oranında 12,94'den yükselerek işlem gördü. 3 Şubat Çarşamba 2021 hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    3 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bursa Çimento 12,94 12,20 6,07
    Sasa Polyester 27,16 25,90 4,86
    Deva Holding 31,46 30,18 4,24
    Albaraka Türk 2,22 2,13 4,23
    GSD Holding 2,60 2,51 3,59
    Odaş Elektrik 4,14 4,01 3,24
    Vestel 26,26 25,56 2,74
    İş Fin.Kir. 4,27 4,16 2,64
    Alarko GMYO 26,56 25,92 2,47
    Kordsa Teknik Tekstil 21,92 21,42 2,33
    Tat Gıda 11,60 11,34 2,29
    Pınar Süt 26,44 25,86 2,24
    Akçansa 19,92 19,49 2,21
    Brisa 25,30 24,76 2,18
    Koza Madencilik 16,02 15,69 2,10
    Yapı ve Kredi Bank. 2,94 2,88 2,08
    Yataş 15,91 15,59 2,05
    Türkiye Sigorta 7,57 7,42 2,02
    Alkim Kimya 18,58 18,22 1,98
    Anadolu Efes 24,98 24,50 1,96

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğan Holding 4,06 4,22 -3,79
    Karsan Otomotiv 5,15 5,33 -3,38
    Doğuş Otomotiv 35,46 36,12 -1,83
    Konya Çimento 1.521,30 1.549,00 -1,79
    Arçelik 34,30 34,92 -1,78
    Logo Yazılım 143,90 146,50 -1,77
    Ford Otosan 157,80 160,70 -1,74
    Halk GMYO 3,96 4,02 -1,49
    Kardemir (D) 6,88 6,98 -1,43
    Bim Mağazalar 70,55 71,35 -1,12
    Coca Cola İçecek 75,55 76,25 -0,92
    Ege Gübre 218,60 220,50 -0,86
    Bera Holding 24,52 24,72 -0,81
    Net Holding 3,98 4,01 -0,75
    Şok Marketler 13,57 13,67 -0,73
    Alcatel Lucent Teletaş 31,20 31,42 -0,70
    Alarko Holding 10,43 10,50 -0,67
    Ereğli Demir Çelik 14,54 14,62 -0,55
    İskenderun Demir Çelik 11,41 11,47 -0,52
    Aksigorta 9,49 9,53 -0,42

        Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,64 -0,52 -1,29
        Acıpayam Selüloz 22,88 -0,95 33,64
        Adel Kalemcilik 29,40 -0,68 -14,12
        Adese Alışveriş Ticaret 2,95 -0,67 5,36
        Afyon Çimento 5,38 0,19 5,28
        Ak Enerji 2,29 1,78 3,62
        Akbank 6,61 0,92 -4,62
        Akçansa 19,89 2,05 20,25
        Akdeniz Yatırım Hold. 5,20 3,59 0,58
        Akfen GMYO 4,64 -0,43 -4,53
        Akın Tekstil 43,78 2,96 37,85
        Akiş GMYO 3,49 0,29 -1,13
        Akmerkez GMYO 67,40 -0,15 4,67
        Aksa 15,00 0,87 2,81
        Aksa Enerji 10,42 0,19 40,05
        Aksigorta 9,49 -0,42 2,04
        Aksu Enerji 15,31 1,06 8,43
        Alarko Carrıer 451,00 -0,44 23,60
        Alarko GMYO 26,54 2,39 1,45
        Alarko Holding 10,43 -0,67 20,72
        Albaraka Türk 2,21 3,76 13,92
        Alcatel Lucent Teletaş 31,04 -1,21 4,65
        Alkim Kağıt 19,46 -0,66 43,64
        Alkim Kimya 18,58 1,98 27,81
        Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,80 -0,36 27,85
        Altınyunus Çeşme 79,80 -0,25 59,73
        Anadolu Efes 24,90 1,63 7,42
        Anadolu Grubu Holding 28,60 -0,14 8,25
        Anadolu Hayat Emek. 10,77 -3,84 24,22
        Anadolu Isuzu 21,00 0,67 16,67
        Anadolu Sigorta 8,22 0,00 8,87
        Anel Elektrik 3,65 4,89 15,14
        Arçelik 34,32 -1,72 12,89
        ARD Bilişim Teknolojileri 59,00 -0,51 22,71
        Arena Bilgisayar 55,90 2,57 62,50
        Armada Bilgisayar 66,75 4,30 36,00
        Arsan Tekstil 8,36 1,95 14,68
        Artı Yatırım Holding 7,37 -3,03 27,07
        Arzum Ev Aletleri 24,10 -2,19 -2,11
        Aselsan 17,79 1,77 -2,52
        Ata GMYO 6,15 0,99 11,62
        Atakule GMYO 4,35 9,85 72,62
        Atlantis Yatırım Holding 7,50 1,35 34,89
        Atlas Yat. Ort. 1,84 -0,54 5,14
        AvivaSA Emeklilik Hayat 19,58 0,72 8,65
        Avrasya GMYO 4,10 0,00 0,99
        Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 0,32 -2,81
        Avrupa Yatırım Holding 6,23 4,71 3,83
        Ayen Enerji 6,07 5,93 12,20
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,11 1,00 -2,11
        Aygaz 18,19 1,51 24,16
        Bagfaş 28,00 1,01 40,00
        Bak Ambalaj 25,04 -0,16 23,96
        Balatacılar Balatacılık 7,55 0,00 -8,37
        Bantaş Ambalaj 5,30 0,57 13,01
        Banvit 52,60 0,00 1,15
        Baştaş Başkent Çimento 17,46 0,00 0,52
        Batı Çimento 10,80 -3,66 129,30
        Batısöke Çimento 3,38 -2,31 38,52
        Bayrak Taban Sanayi 11,28 2,27 6,31
        Bera Holding 25,04 1,29 23,47
        Berkosan Yalıtım 10,14 0,40 13,68
        Beşiktaş Futbol Yat. 3,99 -0,50 -1,24
        Beyaz Filo 16,90 -1,40 66,01
        Bilici Yatırım 7,14 0,85 7,53
        Bim Mağazalar 70,55 -1,12 -4,06
        Birko Mensucat 1,12 0,00 0,90
        Birlik Mensucat 2,80 -3,45 -19,08
        Bizim Mağazaları 15,23 0,07 -0,85
        Borusan Mannesmann 32,74 0,06 17,77
        Borusan Yat. Paz. 453,80 -0,79 -0,68
        Bosch Fren Sistemleri 1.188,20 -0,12 -4,09
        Bossa 20,86 -0,95 16,86
        Brisa 25,28 2,10 26,78
        Burçelik 27,78 4,20 32,16
        Burçelik Vana 42,22 0,00 -14,98
        Bursa Çimento 12,89 5,66 7,06
        Carrefoursa 70,80 0,00 -1,39
        Casa Emtia Petrol 150,00 0,00 41,51
        Ceo Event Medya 7,69 -3,27 19,60
        Coca Cola İçecek 75,40 -1,11 14,59
        Cosmos Yat. Holding 12,68 9,97 57,32
        Credıtwest Faktorıng 5,62 0,00 -4,26
        Çelebi 157,50 0,00 -13,71
        Çelik Halat 22,36 0,36 4,39
        Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26
        Çemtaş 17,20 0,88 8,17
        Çimbeton 410,60 0,51 38,48
        Çimentaş 41,20 -0,58 13,94
        Çimsa 24,74 1,31 38,99
        Çuhadaroğlu Metal 8,38 -0,71 8,41
        Dagi Giyim 9,08 5,58 12,52
        Dagi Yatırım Holding 15,49 9,94 20,08
        Dardanel 33,00 4,43 -1,49
        Datagate Bilgisayar 17,59 0,51 9,19
        Demısaş Döküm 7,05 -0,98 6,66
        Denge Holding 5,80 -1,69 5,84
        Deniz GMYO 5,75 -4,96 68,13
        Derimod 11,30 5,61 16,02
        Derlüks Deri 10,00 1,11 13,38
        Desa Deri 11,23 -0,62 15,30
        Despec Bilgisayar 13,86 0,00 6,13
        Deva Holding 31,38 3,98 29,99
        Dinamik Isı Makina Yalıtım 18,40 4,19 69,59
        Diriteks Diriliş Tekstil 7,05 3,83 89,01
        Ditaş Doğan 41,96 5,37 28,40
        DO-CO 496,80 0,67 -21,14
        Doğan Burda 21,48 1,70 -4,28
        Doğan Holding 4,07 -3,55 32,57
        Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 1,41 23,23
        Doğusan 5,36 0,75 22,37
        Doğuş GMYO 9,10 1,11 11,38
        Doğuş Otomotiv 35,38 -2,05 23,10
        Döktaş Dökümcülük 38,30 3,74 25,08
        Duran Doğan Basım 12,89 2,79 22,88
        Dyo Boya 13,13 -0,83 15,58
        Eczacıbaşı İlaç 8,73 -0,23 17,02
        Eczacıbaşı Yatırım 37,60 -0,42 35,54
        Edip Gayrimenkul 3,52 2,33 6,02
        Ege Endüstri 1.670,60 0,07 -3,28
        Ege Gübre 218,40 -0,95 50,41
        Ege Profil 40,64 4,21 6,28
        Ege Seramik 13,41 -1,32 30,32
        Egeplast 35,00 0,00 5,11
        Ekiz Kimya 10,56 10,00 48,11
        Emek Elektrik 5,34 1,91 -9,80
        Eminiş Ambalaj 37,70 -2,84 2,33
        Emlak Konut GMYO 2,46 0,00 14,95
        Enerjisa Enerji 12,21 0,25 -2,40
        Enka İnşaat 8,08 0,50 9,63
        Erbosan 49,74 1,93 21,32
        Ereğli Demir Çelik 14,53 -0,62 -2,68
        Ersu Gıda 5,04 0,20 2,02
        Escort Teknoloji 7,42 0,68 12,94
        Esenboğa Elektrik 36,64 -1,51 92,54
        Etiler Gıda 4,95 0,00 24,37
        Euro Kapital Yat. Ort. 4,19 3,97 8,83
        Euro Trend Yat. Ort. 4,33 0,00 20,28
        Euro Yat. Ort. 5,15 -2,83 14,19
        Euro Yatırım Holding 3,58 -1,10 26,06
        Fade Gıda 9,63 3,22 55,57
        Fenerbahçe Futbol 37,60 -1,83 27,20
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,48 -2,35 17,43
        F-M İzmit Piston 184,30 -1,86 48,27
        Fonet Bilgi Teknolojileri 15,20 -1,23 16,65
        Ford Otosan 157,60 -1,93 25,08
        Formet Çelik Kapı 4,50 1,35 -5,26
        Frigo Pak Gıda 24,44 1,50 16,49
        Galatasaray Sportif 3,76 -0,27 -7,16
        Garanti Bankası 9,84 1,55 -5,11
        Garanti Faktoring 11,86 2,42 6,56
        Garanti Yat. Ort. 3,56 2,59 10,22
        Gedik Y. Men. Değ. 25,84 9,96 105,08
        Gediz Ambalaj 35,44 -0,89 32,24
        Gentaş 5,75 -0,17 -3,20
        Gersan Elektrik 7,81 0,64 27,20
        Global Men. Değ. 9,82 2,61 63,39
        Global Yat. Holding 6,28 3,80 34,19
        Good-Year 8,56 1,66 2,39
        Göltaş Çimento 65,30 9,93 58,26
        Gözde Girişim 7,04 0,86 -11,78
        GSD Denizcilik 6,16 1,15 22,22
        GSD Holding 2,58 2,79 2,79
        Gübre Fabrik. 69,45 1,09 -19,29
        Güler Yat. Holding 10,76 0,37 -1,01
        Halk GMYO 3,94 -1,99 22,74
        Hatay Tekstil 21,50 0,00 54,12
        Hedef Girişim 4,39 -1,57 28,12
        Hektaş 26,94 0,30 41,27
        HUB Girişim 18,50 0,60 1,65
        Hürriyet Gzt. 2,53 1,20 20,48
        ICBC Turkey Bank 7,22 -1,50 11,08
        İdealist Danışmanlık 19,69 10,00 46,29
        İdealist GMYO 8,90 1,60 30,88
        İhlas Ev Aletleri 1,89 0,53 0,53
        İhlas Gayrimenkul 1,40 0,72 12,00
        İhlas Gazetecilik 3,95 0,00 -2,71
        İhlas Holding 1,23 0,00 -0,81
        İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 -0,88
        İndeks Bilgisayar 20,60 -0,48 7,68
        Info Yatırım 7,14 -0,70 10,70
        İntema 72,00 7,46 80,45
        Inveo Yatırım Holding 160,00 9,89 261,83
        İpek Doğal Enerji 13,07 1,16 -0,08
        İskenderun Demir Çelik 11,40 -0,61 12,76

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