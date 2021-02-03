Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|12,94
|12,20
|6,07
|Sasa Polyester
|27,16
|25,90
|4,86
|Deva Holding
|31,46
|30,18
|4,24
|Albaraka Türk
|2,22
|2,13
|4,23
|GSD Holding
|2,60
|2,51
|3,59
|Odaş Elektrik
|4,14
|4,01
|3,24
|Vestel
|26,26
|25,56
|2,74
|İş Fin.Kir.
|4,27
|4,16
|2,64
|Alarko GMYO
|26,56
|25,92
|2,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,92
|21,42
|2,33
|Tat Gıda
|11,60
|11,34
|2,29
|Pınar Süt
|26,44
|25,86
|2,24
|Akçansa
|19,92
|19,49
|2,21
|Brisa
|25,30
|24,76
|2,18
|Koza Madencilik
|16,02
|15,69
|2,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,94
|2,88
|2,08
|Yataş
|15,91
|15,59
|2,05
|Türkiye Sigorta
|7,57
|7,42
|2,02
|Alkim Kimya
|18,58
|18,22
|1,98
|Anadolu Efes
|24,98
|24,50
|1,96
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|4,06
|4,22
|-3,79
|Karsan Otomotiv
|5,15
|5,33
|-3,38
|Doğuş Otomotiv
|35,46
|36,12
|-1,83
|Konya Çimento
|1.521,30
|1.549,00
|-1,79
|Arçelik
|34,30
|34,92
|-1,78
|Logo Yazılım
|143,90
|146,50
|-1,77
|Ford Otosan
|157,80
|160,70
|-1,74
|Halk GMYO
|3,96
|4,02
|-1,49
|Kardemir (D)
|6,88
|6,98
|-1,43
|Bim Mağazalar
|70,55
|71,35
|-1,12
|Coca Cola İçecek
|75,55
|76,25
|-0,92
|Ege Gübre
|218,60
|220,50
|-0,86
|Bera Holding
|24,52
|24,72
|-0,81
|Net Holding
|3,98
|4,01
|-0,75
|Şok Marketler
|13,57
|13,67
|-0,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,20
|31,42
|-0,70
|Alarko Holding
|10,43
|10,50
|-0,67
|Ereğli Demir Çelik
|14,54
|14,62
|-0,55
|İskenderun Demir Çelik
|11,41
|11,47
|-0,52
|Aksigorta
|9,49
|9,53
|-0,42