Tavan yapmış durumda! Ev sahipleri ve kiracılar için zor günler! Yüzde 12 zam, 3 bin TL'ye kadar çıktı

İZMİR'DE BORNOVA ANKARA'DA ÇANKAYA

İzmir'de en fazla aidat ödeyen ilçeler sıralamasında Bornova 16 milyon lira ile ilk sırada yer alıyor. İzmir'de konut başına düşen ortalama aidat bedelinde ise 300 lira ile Urla ilk sırada bulunuyor.

Ankara'da en fazla aidat ödeyen ilçe 72 milyon lira ile Çankaya. Ortalama aidat bedelinde ise 220 lira ile Ayaş ilk sırada.

Antalya'da en yüksek aidatı 20 milyon lira ile Alanya ödüyor. Ortalama aidat değeri en yüksek olan ilçe 250 lira ile Kaş.

Bursa'da Osmangazi 23 milyon lira ile ilk sırada yer alıyor. Ortalama aidat değeri en yüksek olan ilçe ise 220 lira ile Keles.