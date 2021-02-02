Tavan yapmış durumda! Ev sahipleri ve kiracılar için zor günler! Yüzde 12 zam, 3 bin TL'ye kadar çıktı. Site ve apartman aidatları kiralarla yarışan fiyatlarıyla ev sahipleri ve kiracıları zorluyor. Lüks semtlerde 3 bin liraya kadar çıkan aidat rakamları var. 5 büyükşehirde her ay toplanan aidat bedeli ise 1 milyar 264 milyon lira! Pandemiye rağmen aidatlarda geçen yıla göre yüzde 12 artış var.
5 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM
'5 Büyükşehir Konut Aidat Raporu'na göre, her ay yaklaşık 1 milyar 264 milyon lira aidat ödeniyor. Bu rakam ikinci el, sıfır, markalı konut, apartman dairesi gibi tüm konut birimlerinin ortalaması. Yani rakama havuzlu sitede 1.000 lira aidat veren de dahil, apartman dairesinde 30 lira veren de... En yüksek aidatı, lüks semtlerdeki siteler ödüyor.
PANDEMİYE RAĞMEN YÜKSELİŞ
Rapora göre, aidat bedelleri pandemiden sonra yüzde 12 artış gösterdi. 5 büyükşehirde 2020 Mart itibarıyla aylık toplanan aidat bedeli 1 milyar 133 milyon lira olurken, bu rakam 2021 Ocak itibarıyla 1 milyar 264 milyon liraya yükseldi. Oysa ki pandemi döneminde kısıtlamalar gereği spor salonu, hamam, sauna, oyun alanları, restoran ve kafe gibi ortak alanlar kapalı tutuldu. Bu alanlar kullanılmadığı halde aidatlarda artış yaşandı.