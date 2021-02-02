

Seyyanen maaş zammı geldi

Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi toplu sözleşme imzaladı. Belediyenin iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda ile Hizmet İş Sendikası ve Belediye personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 3 bin 728 liraya çıkarıldı.

Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin KHK sonrası oluşan ekonomik farklılıklarını düzenlemek için önemli bir iyileştirme zammı yapıldı. Söz konusu sözleşme 159 işçi ve 36 güvenlik görevlisini kapsıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarının haklarını verdiklerini söyledi ve ücretlerde önemli oranda artış yapıldığını söyledi.