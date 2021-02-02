Geçtiğimiz yıllarda kamuya geçen taşeron işçiler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak zam taşeron işçilerin takibi altında. Peki 4D taşeron işçilere yüzde kaç zam yapılacak? 2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ele alınması beklenen yüzdelik dilim konusuna ilişkin gündemde olan çözüm önerileri ve uzman değerlendirmeleri sayfamızda yer alıyor.
Seyyanen maaş zammı geldi
Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi toplu sözleşme imzaladı. Belediyenin iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda ile Hizmet İş Sendikası ve Belediye personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 3 bin 728 liraya çıkarıldı.
Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin KHK sonrası oluşan ekonomik farklılıklarını düzenlemek için önemli bir iyileştirme zammı yapıldı. Söz konusu sözleşme 159 işçi ve 36 güvenlik görevlisini kapsıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarının haklarını verdiklerini söyledi ve ücretlerde önemli oranda artış yapıldığını söyledi.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM
Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.