İşsizlikle mücadele kapsamında, yatırımları ve istihdamı artırmaya dönük adımlar 6 aylık süre içinde uygulamaya girecektir. Türkiye İş Kurumu, sosyal yardım alanların işe yönlendirilmesi, istihdam edilmesi için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda olup da iş görüşmesine gidenlerin tüm masraflarını da İŞKUR karşılıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İŞKUR'la beraber istihdam için sahaya iniyor. Sosyal yardım alanlara mesleki eğitim verilecek, bu kapsamda işe girenlerin işveren SGK prim payını devlet üstlenecek. Önümüzdeki günlerde mesleki eğitimin sosyal yardım alanlara zorunlu olması konusu üzerinde de çalışılıyor. Çalışamayacak durumdakilere yardım devam edecek. Bakanlık, şiddet mağduru kadın, çocuk, askerde olan, evi olmayan, engelli vatandaş, terörden zarar görenler başta olmak üzere sosyal desteğe ihtiyacı olan bütün kesimleri yakından izleyecek. İhtiyacı olan vatandaşların başvuru yapması beklenmeden yardım edilecek.