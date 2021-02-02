Sosyal platform Reddit'te organize olan bireysel yatırımcıların gümüş vadelilerde yaptıkları alımlar sonrasında piyasa uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. HSBC Securities Analisti James Steel "Muhtemelen yakında gümüş piyasasına yeni girenlerin pozisyonlarını nakde çevireceğini göreceğiz. Alıcılar dikkatli olmalı" değerlendirmesini yaptı. ABD Reddit grubu tarafından başlatılan gümüş fiyatları son 8 yıllık sürecin en üst zirvelerine kadar tırmandı. Gümüş ons adeta 30 dolar fiyatın da üzerine çıktı. Memiş arkadaşlarına dolar ve altın, gümüş hakkında tavsiyeleri canlı yayın sırasında verdi. 7 TL üzerine çıkan gümüş geçtiğimiz hafta 6,30 bandı ile kapatmış bu haftaya 0,70 değerinde artış ile 7,01 ile giriş yaptı.
DOLAR KURUNDA SON DURUM
Dolar kurunda hızlı düşüş devam ediyor. Dün 7.18 TL'ye çıkan dolar kuru 7.12 TL'ye geriledi. Düşüşüş grafiği şu şekilde:
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|439,50
|439,70
|430,00
|430,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.896,00
|2.917,00
|2.834,00
|2.855,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|401,00
|405,00
|392,00
|396,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.830,00
|2.850,00
|2.769,00
|2.789,00
|Yarım Ziynet
|1.415,00
|1.425,00
|1.385,00
|1.395,00
|Çeyrek Ziynet
|708,00
|713,00
|692,00
|697,00