2021 yılında tediye ödemelerinin yapılacağı tarihler yüz binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ocak ayının 29'unda çalışanlara ilk taksit ödemesi yapılmıştı. Şubat ayının gelmesiyle birlikte çalışanlar bir sonraki taksitin ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalara başladı. Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Peki, 2. ilave tediye ödemesi ne zaman? İşte ödemelerin yapılacağı günler...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek.