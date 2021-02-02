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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 08:38
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    • 03.02.2021 08:38
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    4D'li zammı kaç TL? işçilere asgari ücret yüzdelik dilim ayarı! Seyyanen maaş zammı geldi

    4D'li zammı kaç TL? Geçtiğimiz yıllarda kamuya geçen işçiler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak zam taşeron işçilerin takibi altında. Peki 4D taşeron işçilere yüzde kaç zam yapılacak? 2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ele alınması beklenen yüzdelik dilim konusuna ilişkin gündemde olan çözüm önerileri ve uzman değerlendirmeleri sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Taşeron işçilere seyyanen maaş zammı geldi

    4D'li taşeron işçiye yapılacak zam oranı merak mevzusu oluyor. Taşeron işçisi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor. Kadroya geçen taşeron işçilerin bakanlık tarafından yüzde kaç zam yapılacak merak ediyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2021 TİS buluşmasında temennilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Şayet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa ücret oranları yine tanımlanacak.


    Seyyanen maaş zammı geldi

    Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi toplu sözleşme imzaladı. Belediyenin iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda ile Hizmet İş Sendikası ve Belediye personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 3 bin 728 liraya çıkarıldı.

    Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin KHK sonrası oluşan ekonomik farklılıklarını düzenlemek için önemli bir iyileştirme zammı yapıldı. Söz konusu sözleşme 159 işçi ve 36 güvenlik görevlisini kapsıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarının haklarını verdiklerini söyledi ve ücretlerde önemli oranda artış yapıldığını söyledi.


    YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM

    Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.

    Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.

        HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI YÜZDELİK DİLİM İLE ARTACAK?

        Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaş oranlarıyla ilgili bir düzenleme. Kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüksek alan işçilerin, kadro sonrasında asgari ücret almaları durumunda yada maaşlarında kesintiye gidilmesi durumunda yüzdelik dilim hakkı elde etmesini sağlayabilir. Ancak kadrodan önce asgari ücret alan ve kadro sonrası maaşı yine asgari ücret olan yada daha yüksek maaş alıp maaşında kesinti yapılmayanlar yüzdelik dilim düzenlemesinden etkilenmeyecekler.

        TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

        Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Takvim.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

        HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

        Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."

        MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI

        Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.

            TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAM ORANI TALEPLERİNİ SUNACAKLAR

            Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı yüzde 4 oldu. Enflasyon oranlarının yüzde 10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı.

            Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti.


            4A, 4B, 4C, VE 4D İŞÇİ KADROSU NEDİR?

            4/A olarak yer alan eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/a olan kavram daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan bu kola 4 A denilmektedir.

            4B grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

            4C, Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

            4D (A),(B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

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            Haberler Ekonomi 4D'li taşeron işçi zammı kaç TL? Taşeron işçilere asgari ücret yüzdelik dilim ayarı! Seyyanen maaş zammı geldi