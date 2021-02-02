Baş, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtımı gerçekleştirilen, Türk mühendisler tarafından üretilen Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü Karsan Otonom Atak Electric'e ilişkin soruları yanıtladı.
Dünkü tanıtımı tarihi bir an olarak gördüğünü dile getiren Baş, "Sürücüsüz Seviye 4 Türkiye'nin ürettiği bir otobüse sahibiz bugün itibarıyla. Cumhurbaşkanımız da çok heyecanlandı. Özellikle bu aracın Türkiye üretimi olmasının, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmesinin çok büyük bir gurur olduğunu dile getirdi." ifadelerini kullandı.
3 yıldır bütün yeni ürün yatırımlarını gelecek teknolojilerine odaklanarak yaptıklarını belirten Baş, "Ama elektrikli hale getirirken de aracın otonom olacağını, ileride bir sonraki aşamada her ürünün otonom hale dönüşeceğini düşünerek, o alt yapıyı hazırlayarak elektrikli araç ürettik. Şimdiye kadar da hem Jest hem de Atak elektriklileri seri üretim olarak yapar durumdayız. 2 senedir de elektrikli araçları pazarda satıyoruz." ifadelerini kullandı.