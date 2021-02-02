Altın alarak büyük ve küçük ölçekte yatırım yapanlar 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları dün büyük bir düşüş yaşadı. Dün küresel piyasalarda kapanış saatlerinde yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 431 bin liraya düştü. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|439,50
|439,70
|430,00
|430,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.896,00
|2.917,00
|2.834,00
|2.855,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|401,00
|405,00
|392,00
|396,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.830,00
|2.850,00
|2.769,00
|2.789,00
|Yarım Ziynet
|1.415,00
|1.425,00
|1.385,00
|1.395,00
|Çeyrek Ziynet
|708,00
|713,00
|692,00
|697,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 azalışla 430,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 697,00 lira, Cumhuriyet altını 2.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,20 düşüşle 430,20 liradan işlem gördü.