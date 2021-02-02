Altın fiyatlarıyla birlikte en çok merak edilen değerli madenler arasında yer alan gümüş fiyatları dün büyük bir yükselişe geçti. Küçük yatırımcıların akını sonrası gümüşün ons başına fiyatının 2013'ten beri ilk kez 30 doların üstüne çıkması dikkat çekti. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? Ons gümüş kaç dolar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALIŞ(TL) 6,51
GRAM SATIŞ(TL) 6,52
GÜMÜŞ YÜZDE 10'DAN ÇOK YÜKSELDİ
ABD'de Wall Street Borsası'nda, amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki, GameStop diye adlandırılan ticaret savaşının etkisiyle, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştı.
Küçük yatırımcıların akını sonrası gümüşün ons başına fiyatının 2013'ten beri ilk kez 30 doların üstüne çıkmasıyla borsa açılmadan önceki işlemlerde iShares Silver Trust ETF hisseleri yüzde 9.6 yükseldi.
Analistlere göre, ABD, Avrupa, Asya ve hatta Avustralya borsalarında geçen hafta, hedge fonların gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı şirketleri yükselten ve fonların milyarlarca dolar zarar etmesine neden olan küçük yatırımcılar hedeflerine "gümüşü" aldı.
Gelişmenin, "büyük olasılıkla" fonların mali sıkıntı dolayısıyla hisse senedi piyasalarında satım yapması ihtiyacını sınırlayacağına dikkat çeken ekonomistlere göre, küçük yatırımcılar ile hedge fonlar arasındaki mücadele her ne kadar ilgi çekici olsa da, ABD ve Avrupa ekonomilerindeki ivme kaybına kıyasla piyasalarda yönlendirici etkisi sınırlı kaldı.