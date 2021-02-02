Altın fiyatlarıyla birlikte en çok merak edilen değerli madenler arasında yer alan gümüş fiyatları dün büyük bir yükselişe geçti. Küçük yatırımcıların akını sonrası gümüşün ons başına fiyatının 2013'ten beri ilk kez 30 doların üstüne çıkması dikkat çekti. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? Ons gümüş kaç dolar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALIŞ(TL) 6,51

GRAM SATIŞ(TL) 6,52