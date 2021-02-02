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    50 kuruş için atıldı 35 bin TL kazandı

    'da 2 yıl çalıştığı markette fiyatı 50 kuruş olan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek işten çıkartılan , açtığı davada 35 bin 888 lira tazminat almaya hak kazandı. . İş Mahkemesi, toplam 35 bin 888 liranın yasal faiziyle davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine hükmetti. İşçinin avukatı ben Elhakan, "Basit bir yolla çözülebilecek bir uyuşmazlık işverene çok daha pahalıya patladı" dedi.

    50 kuruş için atıldı 35 bin TL kazandı

    Diyarbakır'da 2 yıl çalıştığı markette fiyatı 50 kuruş olan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek işten çıkartılan Yücel Korkutan, açtığı davada 35 bin 888 lira tazminat almaya hak kazandı. Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, toplam 35 bin 888 liranın yasal faiziyle davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine hükmetti. İşçinin avukatı Gülben Elhakan, "Basit bir yolla çözülebilecek bir uyuşmazlık işverene çok daha pahalıya patladı" dedi.

    BİNGÖL'E 'TAN 1.1 MİLYAR TL
    Sütaş'ın     tarım, hayvancılık ve sanayiyi bir araya gen entegre tesislerine , ve Tire'den sonra bir yenisi daha ekleniyor. Bahar aylarında yapılacak açılışa hazırlanan yatırımında hazırlıklar hızla devam ediyor. 1 milyar 115 milyon liraya mal olacak yatırım; çiftlikler, yem fabrikası, süt ürünleri fabrikası, yenilenebilir enerji, gübre tesisleri ve hayvancılık eğitim araştırma-geliştirme merkezinden oluşuyor.

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    Haberler Ekonomi 50 kuruş için atıldı 35 bin TL kazandı