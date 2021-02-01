ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Şubat 2021 birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatla vatandaşlara sunuyor. ŞOK marketlerde 25 TL alışverişlerde sunulan fırsatlar da oldukça ilgi çekiyor. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren en çok sevilen marketlerden biri olan ŞOK şubelerine gitmeden önce kataloğu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 ŞUBAT 2021
Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı
* 0,65 lt
Tezgah Üstü Tabaklık
• 9x11x28 cm
• 6 Adet tabak kapasiteli
• Demonte
• Kolay kurulum
• Vidasız