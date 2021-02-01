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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 22:12
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    • 01.02.2021 22:12
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    ! ŞOK marketlerde 25 TL ve üzerinde kampanyalar!

    vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta belli tarihlerde kampanyalar yapan marketler zinciri sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki bu hafta neler var? Yarın sona erecek olan güncel kataloğu haberimizde bulabilirsiniz, inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. ŞOK marketlerde 25 TL ve üzerinde kampanyalar da var. Birbirinden güzel fırsatlar sizleri bekliyor. İşte güncel ….

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Şubat 2021!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Şubat 2021 birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatla vatandaşlara sunuyor. ŞOK marketlerde 25 TL alışverişlerde sunulan fırsatlar da oldukça ilgi çekiyor. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren en çok sevilen marketlerden biri olan ŞOK şubelerine gitmeden önce kataloğu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 ŞUBAT 2021

    Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı
    * 0,65 lt

    Tezgah Üstü Tabaklık
    • 9x11x28 cm
    • 6 Adet tabak kapasiteli
    • Demonte
    • Kolay kurulum
    • Vidasız

        2'li Süzgeçli Kase Set
        3 lt

        Finish Hepsi Bir Arada Tablet
        • 30'lu

        Dik Süpürge
        • Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
        • Motor koruma filtresi
        • 5 m kablo uzunluğu
        • 6 m çalışma yarıçapı

            Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü
            • Farklı renk ve desen seçenekleriyle
            • 200x230 cm
            • Pamuklu

            Aloe Vera Nano Yastık
            • Aloe Vera mikro kumaş
            • 50x70 cm
            • Nano dolgulu
            • Çantal

            Tek Kişilik Çarşaf
            • 1100x200 cm + 30 cm
            • Lastikli
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            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Şubat 2021! ŞOK marketlerde 25 TL ve üzerinde kampanyalar!