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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 17:02
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    • 02.02.2021 17:02
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    , sterlin ve oldu? 2 Şubat döviz kurları, dolar ve günü nasıl kapattı?

    , sterlin ve kurlarında yaşanan yeni değişimler özellikle yeni ayın ilk günlerinde sık sık takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor. Dolar kuru, 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, dolar, sterlin ve oldu? İşte 2 Şubat döviz kurlarında son durum...

    Dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar tarafından gün içerisinde anlık olarak inceleniyor. Dün 7,1562 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 7,1894'ten tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? 2 Şubat döviz kurları, dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

    DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?

    STERLİN

    ALIŞ(TL) 9,8173
    SATIŞ(TL) 9,8255

    DOLAR 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

    Dolar kuru, 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor.

    Dün 7,1562 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 7,1894'ten tamamladı.

    Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 7,1290'dan işlem görüyor.

        Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,6090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,7580'den satılıyor.

        Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,9, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2070 seviyesinde dengelendi.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

        AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,90 artışla 404,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 değer kazancıyla 13.792 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artışla 6.505 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 yükselişle 5.540 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 7.860 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,12 artarak 22.69 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,15 artışla 1,2078 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerin görece hafiflediğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve alınan tedbirlere karşın aşı tedarikinde yaşanan pozitif gelişmelerinin de pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

        ABD'deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ocak ayı ISM New York endeksinin takip edileceğini bildirdi.

        Avro Bölgesi ekonomisinin, 2020 yılının 4. çeyreğinde yıllık yüzde 4,3 daraldığı tahmin ediliyor.

            ASYA BORSALARI ALICILI SEYRETTİ

            Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

            Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

            Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.529 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak günü 3.096 puandan tamamladı.

            Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 yükselişle 28.362 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 104,99 seviyelerinde bulunuyor.

            Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 49.470 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 29.310 puanda seyrediyor.

            PETROL YÜKSELDİ, ALTIN VE GÜMÜŞ DÜŞTÜ

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 Dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent Petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürüyor.

            Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Petrol'de yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda, 13 Ocak tarihinde test edilen 57.35 dolar seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları ve haber akışlarını takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

            ABD'de Wall Street Borsası'nda, amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki, GameStop diye adlandırılan ticaret savaşının etkisiyle, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştıktan sonra gelen satışlarla 29 doların da altına geriledi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? 2 Şubat döviz kurları, dolar ve euro günü nasıl kapattı?