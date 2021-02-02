Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar tarafından gün içerisinde anlık olarak inceleniyor. Dün 7,1562 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 7,1894'ten tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? 2 Şubat döviz kurları, dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 9,8173

SATIŞ(TL) 9,8255