Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar tarafından gün içerisinde anlık olarak inceleniyor. Dün 7,1562 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 7,1894'ten tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? 2 Şubat döviz kurları, dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...
DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 9,8173
SATIŞ(TL) 9,8255
DOLAR 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Dolar kuru, 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor.
Dün 7,1562 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 7,1894'ten tamamladı.
Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 7,1290'dan işlem görüyor.