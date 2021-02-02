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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 08:59
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    • 02.02.2021 08:59
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    İlk ödeme bugün ve 2 taksitle veriliyor! Paralar bugün hesaplara yattı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin...

    İlk ödeme bugün ve 2 taksitle veriliyor! Paralar bugün hesaplara yatıyor! En az 1101 lira, hemen kontrol edin... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu müesseselerince bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi. Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti. Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Tediyenin kelime anlamı “Para vb. bir şey verme, ödeme” . İlave tediye ise ek ödeme demek.

    takvim.com.tr
    İlk ödeme bugün ve 2 taksitle veriliyor! Paralar bugün hesaplara yattı!

    İlk ödeme bugün ve 2 taksitle veriliyor! Paralar bugün hesaplara yatıyor! En az 1101 lira, hemen kontrol edin... İkinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılacak. Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. İlave tediyeler 52 günlük ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.

    LK ÖDEME BUGÜN

    Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.



    İKİŞER TAKSİTTE ÖDENİYOR

    Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.



        TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER DE DAHİL

        Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı. Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖDEME TABLOSU- KİM NE KADAR ALACAK?


        HACİZ KONULAMAZ

        Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit ocak, haziran, eylül ve aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor.

            TEDİYE NE DEMEK?

            Tediyenin kelime anlamı "Para vb. bir şey verme, ödeme" . İlave tediye ise ek ödeme demek.

            TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

            "Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

            "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

            Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi İlk ödeme bugün ve 2 taksitle veriliyor! Paralar bugün hesaplara yattı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin...