İlk ödeme bugün ve 2 taksitle veriliyor! Paralar bugün hesaplara yattı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin...

İlk ödeme bugün ve 2 taksitle veriliyor! Paralar bugün hesaplara yatıyor! En az 1101 lira, hemen kontrol edin... İkinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılacak. Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. İlave tediyeler 52 günlük ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.
LK ÖDEME BUGÜN
Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.
İKİŞER TAKSİTTE ÖDENİYOR
Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.