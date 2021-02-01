Pekcan, söz konusu anlaşma ile Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler için kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve OeKB tarafından sigorta desteği sağlanacağını belirterek, buna ilişkin mekanizmanın başvurulara hazır hale getirildiğini kaydetti. Bakan Pekcan, ayrıca anlaşma ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını sözlerine ekledi.