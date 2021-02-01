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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 13:37
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    • 01.02.2021 13:37
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    Süper promosyon! Bankalar emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtıyor! ?

    Süper promosyon! Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlamaktadır. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Bu anlamda , Ziraat, , , Garanti ve kesenin ağzını açtı. Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler.

    Süper promosyon! Bankalardan emekli olan kişilere yüksek promosyon...

    2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?

    PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?

    Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.

    2021 YILI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;

    Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,

    Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

    Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

        İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

        İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;

        Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,

        Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,

        Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.

        QNB FİNANSBANK'TAN YENİ PROMOSYON

        Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi

        Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,

        Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,

        2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.

        GARANTİ BANKASI 2021 YILI PROMOSYONU

        Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile, 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

        Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira,

        1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira,

        2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

            2021 YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

            Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

            bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 1.000 TL,

            1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.250 TL,

            2500 TL'nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödenir.

            DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

            Maaşları 1.500 TL ve altında olanlara 675 TL

            1.500 TL ve 2.500 TL olanlara 800 TL

            2.500 TL ve üzerinde olanlara 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

            FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2021

            1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 500 TL,

            1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 625 TL,

            2.500 TL ve daha fazla olan emekliler için 750 TL.

                2021 AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

                Ödenecek en yüksek promosyon miktarı 750 TL' dir. Ek promosyon tutarları ise 200 TL, 225 TL ve 250 TL'dir. Toplamda 1.000 TL'ye kadar emekli promosyon verilmektedir. 3 yıllığına emekli maaşını bankaya transfer edenler ödemelerden yararlanabilmektedir. Ayrıca bankanın sunduğu pek çok avantaj da bulunmaktadır. Ücretsiz para transferi, emeklilere sunulan uygun faiz oranları, diğer banka ATM' lerinden ücret ödemeden para çekme gibi pek çok imkan sağlanmaktadır.

                2021 İNG BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

                İng Bank 750 TL promosyona ek olarak, faturalarına otomatik ödeme talimatı verenlere ekstra ödeme yapan bankalardan biridir. 1 faturaya 50, 2 faturaya 150 TL ödenmektedir. 750 TL'ye varan promosyon ödemelerine ek, Turuncu ekstrayla 750 TL'lik harcamalarına 50 TL değerinde nakit ek promosyon alacaklardır. 3 yıl boyunca her ay 50 TL, 1.800 TL promosyon edecektir. Toplamda promosyon ödemeleri ise 2.550 TL olacaktır.

                2021 yılında da emeklilerin maaş transferi yaparak bankalar ile anlaşmaları durumunda kendilerine promosyon ödemesi yapılacaktır.

                EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

                Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

                    KAÇ YILDA BİR ALINIR?

                    Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.
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                    Haberler Ekonomi Süper promosyon! Bankalar emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtıyor! Bankaların promosyon ödemeleri başladı mı?