2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?
PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?
Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.
2021 YILI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.