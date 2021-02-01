Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) bu yılki çalışma takvimi belli oldu. Çalıştırdığı 6 binden fazla kişi ile Türkiye'nin önemli istihdam projelerinden biri haline gelen Akkuyu NGS'de çalışmalar 3 ünitede birden yoğun tempoda sürdürülüyor. Dev projede bu yıl sonuna kadar 4'üncü ünitenin temelinin de atılması hedefleniyor.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, iddialı projede 2020 yılı için planlanan tüm süreçlerin eksiksiz tamamlandığını kaydederek, 2021 yılında 4'üncü güç ünitesinde bulunan nükleer adanın ve türbin adasının temel çukurlarının açılacağını, son aşamada da reaktör binasının temel plakasının betonunun döküleceğini açıkladı.
Bu yılın çalışma takviminin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Butckikh, "2021 yılında, birinci güç ünitesinin reaktör binasında, reaktör basınç kabı ile 4 adet buhar üreteci, ana sirkülasyon pompası, buhar üreteçleri, acil durum soğutma tankları ve dairesel vinçlerin montajı, iç koruma binası kubbesinin montajı, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işleri gibi bir dizi temel montaj işlerinin yapılması planlanıyor. İkinci güç ünitesinde ise iç koruma binasının ikinci ve üçüncü katmanlarının montajını yapmayı ve ana sirkülasyon pompa ünitesinin kurulacağı alanın zeminine beton dökmeyi planlıyoruz. 3'üncü güç ünitesinde reaktör binasının dairesel duvarlarının inşası ve dairesel koridorun beton çalışmaları yapılacak. Ayrıca, kor tutucu ve iç koruma binasının birinci katmanının 3'ncü güç ünitesine montajını planlıyoruz" dedi.