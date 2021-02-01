Bunun ardından temel güçlendirme ve betonlama çalışmalarına geçeceğiz. NGS güç ünitesi binalarının inşaatına paralel olarak inşaat ve montaj üsleri, yakıt depoları, deniz hidroteknik yapıları ve şalt sahası gibi yardımcı tesislerde de çalışmalar devam ediyor. Akkuyu NGS'de çalışan personel için yaşam alanının inşaatı da başladı. Bizim için önemli olaylardan biri de Mayıs 2019'da Doğu Kargo Terminalinin inşaatının tamamlanması. Halihazırda projenin ana nakliye merkezi konumunda olan terminale düzenli olarak inşaat malzemeleri ve ekipman sevkiyatı yapılıyor. Akkuyu NGS'nin deniz kıyısında yer alması nedeniyle deniz hidroteknik yapıları santralin işletilmesinde son derece önemli bir işlev görecek. Şu anda bu doğrultuda su giriş yapısının inşaat alanında tarama çalışmaları devam ediyor ve antifer beton bloklar kullanılarak yapılan kıyı güçlendirme çalışmaları sürüyor."