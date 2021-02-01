Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.02.2021 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2021 14:09
    ABONE OL

    1320 TL'ye varan evlilik yardımı için... ? Kimler faydalanabilir, başvuru şartları neler?

    , aboneleri için sağladığı sosyal takviyeler ile aile bütçesine katkıda bulunmaya devam ediyor. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), 1943 senesinde öğretmenlerin ücret ve borçlarını ödemek ve sosyal güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur. İLKSAN hali hazırda faaliyetlerini sürdürmekte, üyelerine sosyal takviye ve kredi fonları açmaktadır. iLKSAN evlenme yardımı başvurusu için şahsen ya da online olmak üzere başvuru imkanları geliştirilmiştir. Kişiler gerekli belgeleri ilgili kuruma göndererek ya da İLKSAN'ın resmi web sitesi üzerinden başvurularını iletebilirler. Peki ? Kimler faydalanabilir, başvuru şartları neler?

    takvim.com.tr
    1320 TL'ye varan evlilik yardımı için... Evlilik yardım parası nasıl alınır?

    İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyelerine, evlilik yardımına dair ödeme yapılmaktadır. Bir defaya mahsus olarak verilen evlilik ödemesinden yalnızca sandık üyeleri yararlanabilmektedir. Devletin sağladığı evlilik yardımlarından farklı olarak sandık üyesi olduğu süre kapsamında evlenen kadın ve erkeklerin adına ayrı ayrı ödeme yapılır. Peki İLKSAN evlenme yardımı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, İLKSAN evlenme yardımına dair merak edilen detaylar!

    İLKSAN EVLENME YARDIMI NEDİR? KİMLER BU YARDIMDAN YARARLANABİLİRLER?

    İLKSAN evlenme yardımı, sandık üyesi oldukları süre içerisinde evlenen kişilere özel olarak sunulan sosyal bir haktır.

    Sınıf öğretmenleri (yardımcı veya stajyer sınıf öğretmenleri)
    Engelli çocukların özel eğitim öğretmenleri
    Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri
    Milli Eğitim Müdürlükleri Genel İdare Hizmetleri bünyesinde çalışanlar


    Müfettiş ve müfettiş yardımcıları
    Rehber öğretmenler (PDR)
    İlkokullar dışındaki eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile atananlar
    Esas branşı sınıf öğretmeni olan Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu ve Bilim Sanat Merkezi vb. yerlerde görevli olarak çalışan müdür ve müdür yardımcıları
    İLKSAN bünyesinde ya da işlerinde çalışan memurlar
    4B statüsünde üyelik kapsamında göreve atananlar
    İLKSAN üyesi iken belirlenen pozisyonlar dışında ataması gerçekleşenlerin üyeliği sona erdirilir. Atanılan yeni görevi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olanlar ise dilekçe ile üyeliklerini sürdürme taleplerini iletebilirler.

        İLKSAN EVLENME YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        iLKSAN evlenme yardımı başvurusu için şahsen ya da online olmak üzere başvuru imkanları geliştirilmiştir. Kişiler gerekli belgeleri ilgili kuruma göndererek ya da İLKSAN'ın resmi web sitesi üzerinden başvurularını iletebilirler.

        T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğüne ilgili belgelerin posta yoluyla gönderilmesi ile başvuru tamamlanabilir.

        Evlilik yardımından yararlanmak için; evlenme yardımı talep form dilekçesi ile evlilik tarihini gösteren son 6 aya ait nüfus kayıt örneğinin başvuru sırasında iletilmelidir. Talep formunun kişinin çalıştığı kurumun idari amiri tarafından onaylanması şarttır.

        İLKSAN EVLENME YARDIMI NE KADARDIR? NE ZAMAN YATIRILIR?

        İLKSAN evlenme yardımının onaylanmasından sonraki 15 gün içerisinde kişilere ödeme yapılmaktadır. Ödeme evlilik formu doldurulurken verilen hesap bilgilerine gönderilir.

        Sandık üyelerine bir defaya özgü olarak verilen evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna göre 2020 yılında evlenme yardımına dair ödeme 660 TL olarak güncellenmiştir.

        EVLİLİK İKRAZI KOŞULLARI NELERDİR?

        Sandığa üye olanların evlenmesi durumunda; evlenme yardımından feragat etmeleri şartıyla evlenme ikrazı hakkı kullanılır. Evlenme ikrazı hakkı ile İLKSAN üyelerine 18 ay vadeyle 6.000 TL faizsiz olarak karşılıklı destek imkanı sunulur.

            EK DESTEK: DEVLET EVLİLİK YARDIMI

            Devletin evlilik parası veya evlilik parası halk arasında çeyiz olarak adlandırılır. Ödenek, 2008 yılından beri geçerlidir. Evliliklerinden dolayı yetim aylığı kesilmek zorunda kalan kadınlara maaşlarının 24 katı kadar toplu ödeme yapılır. Evlilik ödeneği T.C. sadece kimlik kartı ve evlilik cüzdanına ihtiyaç duyar, yaşadığınız il veya ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumunun müdürüne veya hizmet merkezine gidebilirsiniz.

            Diğer bir evlilik yardımına da çeyiz hesabı denir. 24 yaşından küçük herkes en az 3 yıl çeyiz hesabı açabilir. Minimum 155 TL, maksimum 1552 TL yatırabilirsiniz. Üç yıllık hesabı tamamladıktan sonra 6500 TL'den başlayan devlet desteği yatırım hesabınıza eklenir.

            657'ye bağlı memurlar için aile, çocuk ve cenaze yardımı gibi pek çok yardım vardır, ancak 657'ye doğrudan evlilik yardımı yoktur.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 1320 TL'ye varan evlilik yardımı için... Evlilik yardım parası nasıl alınır? Kimler faydalanabilir, başvuru şartları neler?