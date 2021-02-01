İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyelerine, evlilik yardımına dair ödeme yapılmaktadır. Bir defaya mahsus olarak verilen evlilik ödemesinden yalnızca sandık üyeleri yararlanabilmektedir. Devletin sağladığı evlilik yardımlarından farklı olarak sandık üyesi olduğu süre kapsamında evlenen kadın ve erkeklerin adına ayrı ayrı ödeme yapılır. Peki İLKSAN evlenme yardımı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, İLKSAN evlenme yardımına dair merak edilen detaylar!
İLKSAN EVLENME YARDIMI NEDİR? KİMLER BU YARDIMDAN YARARLANABİLİRLER?
İLKSAN evlenme yardımı, sandık üyesi oldukları süre içerisinde evlenen kişilere özel olarak sunulan sosyal bir haktır.
Sınıf öğretmenleri (yardımcı veya stajyer sınıf öğretmenleri)
Engelli çocukların özel eğitim öğretmenleri
Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri
Milli Eğitim Müdürlükleri Genel İdare Hizmetleri bünyesinde çalışanlar
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları
Rehber öğretmenler (PDR)
İlkokullar dışındaki eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile atananlar
Esas branşı sınıf öğretmeni olan Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu ve Bilim Sanat Merkezi vb. yerlerde görevli olarak çalışan müdür ve müdür yardımcıları
İLKSAN bünyesinde ya da işlerinde çalışan memurlar
4B statüsünde üyelik kapsamında göreve atananlar
İLKSAN üyesi iken belirlenen pozisyonlar dışında ataması gerçekleşenlerin üyeliği sona erdirilir. Atanılan yeni görevi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olanlar ise dilekçe ile üyeliklerini sürdürme taleplerini iletebilirler.