İLKSAN EVLENME YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

iLKSAN evlenme yardımı başvurusu için şahsen ya da online olmak üzere başvuru imkanları geliştirilmiştir. Kişiler gerekli belgeleri ilgili kuruma göndererek ya da İLKSAN'ın resmi web sitesi üzerinden başvurularını iletebilirler.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğüne ilgili belgelerin posta yoluyla gönderilmesi ile başvuru tamamlanabilir.

Evlilik yardımından yararlanmak için; evlenme yardımı talep form dilekçesi ile evlilik tarihini gösteren son 6 aya ait nüfus kayıt örneğinin başvuru sırasında iletilmelidir. Talep formunun kişinin çalıştığı kurumun idari amiri tarafından onaylanması şarttır.