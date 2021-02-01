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    Küçük esnaf için beyanname zamanı! İlk taksitler bu ay ödenecek |

    Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi gibi esnaf ve sanatkar için beyanname verme dönemi başladı. İlk taksitler de bu ay yatırılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Küçük esnaf için beyanname zamanı

    Ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve esnaf-sanatkarlar gibi mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi beyanname dönemi bugün başlayacak. Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-1 Mart döneminde yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek.




    Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek. 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit 1 Şubat- 1 Mart döneminde verilecek. İkinci taksitin ise Haziran'da ödenmesi gerekiyor.



    Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilecek.



        AVANTAJLAR VAR
        Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre; basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı 808 bin 571 olarak belirlenirken, bu mükelleflerin 46 bin 560'ı İstanbul'da yer alıyor. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi esnaf ve sanatkarlar basit usulde vergilendiriliyor.




        Basit usulde vergilendirilen mükelleflere bazı avantaj ve kolaylıklar da sağlanıyor. Bu kapsamda, söz konusu mükellefler defter tutmuyor, vergi tevkifatı yapmıyor ve muhtasar ile prim hizmet beyannamesi vermiyor. Bu mükellefler, geçici vergi beyannamesi vermiyor ve geçici vergi ödemiyor. Teslim ve hizmetleri KDV'den istisna olduğundan bu mükelleflerce, KDV beyannamesi de verilmiyor.



        Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13 bin lira kazanç indirimi yapılacak bu mükellefler, engellilik indiriminden de faydalanabiliyor. Öte yandan, diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının bu yıl ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri de 1 Şubat ile 1 Mart arasında yapılacak. Bu kapsamda, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde görev yapan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi hizmet erbabı yer alıyor.


        Vergi ile ilgili soru ve sorunlarınızı ekonomi@takvim.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

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