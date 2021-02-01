Küçük esnaf için beyanname zamanı! İlk taksitler bu ay ödenecek

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve esnaf-sanatkarlar gibi mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi beyanname dönemi bugün başlayacak. Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-1 Mart döneminde yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek.
Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek. 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit 1 Şubat- 1 Mart döneminde verilecek. İkinci taksitin ise Haziran'da ödenmesi gerekiyor.
Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilecek.