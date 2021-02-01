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    25 ülkesini geçtik

    otomotiv pazarı, 2020'de yüzde 61.3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 57.6 artarak 610 bin 109, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77.2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

    25 Avrupa ülkesini geçtik
    Türkiye otomotiv pazarı, 2020'de yüzde 61.3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 57.6 artarak 610 bin 109, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77.2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı. Bu performansla , 'nın yıldızı oldu. Türkiye otomotiv pazarı, 25 Avrupa ülkesini geride bıraktı. 2020 sonunda Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında toplam otomotiv ile otomobil satışları sıralamasında 6'ncı, Avrupa ticari araç satışları sıralamasında da 4'üncü ülke olarak yer aldı. 2020'de satışlarını artıran tek ülke de Türkiye oldu.
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    Haberler Ekonomi 25 Avrupa ülkesini geçtik