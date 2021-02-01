Kısa çalışanlara ödeme 5 Şubat’ta yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, bu hafta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını anlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat tarihinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
ONLİNE ALIŞVERİŞTE GIDAYA DİKKAT!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, internetten alışveriş yapan tüketicilere uyarılarda bulundu. Online gıda siparişlerinde bozuk ürün sayısının arttığını anlatan Palandöken, "Yoğunluk sebebiyle siparişler geç teslim edilirken, vatandaşlara eksik veya hatalı ürünler gönderilebiliyor. Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura vb. gibi dokümanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" şeklinde konuştu.
E-TİCARET HACMİNİ YÜZDE 250 ARTIRDI
Pandemide dijitalleşme başta olmak üzere aldıkları stratejik kararlarla büyümelerini sürdürdüklerini, yurt dışı online kanalları büyütmek için yatırımlarını hızlandırdıklarını söyleyen DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Zorlu bir süreç olmakla birlikte pandemi aynı zamanda büyük fırsatlar da sunarak, perakende sektöründeki değişimi hızlandırdı. Pandemi döneminde e-ticaret hacmimiz yüzde 250 arttı" dedi.
ŞİRKET FİLOSUNU 'HİBRİT'LE DONATTI
Panasonic Life Solutions Türkiye, yaklaşık 100 araçtan oluşan şirket filosunu hibrit modellerle değiştirerek karbon salınımı konusunda önemli bir iyileştirmeye imza attı. Şirketin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu, "Enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı ve bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bir kuruluşuz" diye konuştu.
ONLİNE ALIŞVERİŞTE GIDAYA DİKKAT!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, internetten alışveriş yapan tüketicilere uyarılarda bulundu. Online gıda siparişlerinde bozuk ürün sayısının arttığını anlatan Palandöken, "Yoğunluk sebebiyle siparişler geç teslim edilirken, vatandaşlara eksik veya hatalı ürünler gönderilebiliyor. Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura vb. gibi dokümanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" şeklinde konuştu.
E-TİCARET HACMİNİ YÜZDE 250 ARTIRDI
Pandemide dijitalleşme başta olmak üzere aldıkları stratejik kararlarla büyümelerini sürdürdüklerini, yurt dışı online kanalları büyütmek için yatırımlarını hızlandırdıklarını söyleyen DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Zorlu bir süreç olmakla birlikte pandemi aynı zamanda büyük fırsatlar da sunarak, perakende sektöründeki değişimi hızlandırdı. Pandemi döneminde e-ticaret hacmimiz yüzde 250 arttı" dedi.
ŞİRKET FİLOSUNU 'HİBRİT'LE DONATTI
Panasonic Life Solutions Türkiye, yaklaşık 100 araçtan oluşan şirket filosunu hibrit modellerle değiştirerek karbon salınımı konusunda önemli bir iyileştirmeye imza attı. Şirketin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu, "Enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı ve bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bir kuruluşuz" diye konuştu.