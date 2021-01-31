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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 09:17
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    • 01.02.2021 09:18
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    Aylık 5000 TL maaş! İlaç etkisi yaptı! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evden çıkmadan çalışın!

    Günümüz dünyasında üretimin tüketimi karşılayabilmesi için birçok yiyecek ve içecek ürününde katkı maddesi kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri besinlerin organikliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca katkı maddeleri içeren besinleri tüketmek istemeyen insanlar organik gıdalara yönelmeye başlamıştır. Bu durum da arazi veya bahçesi olan kişiler için yeni bir iş kolunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Evde kalınan süre boyunca ek iş yapmak isteyenler için organik gıda üretimi oldukça karlı bir iş kolu olacaktır.

    takvim.com.tr
    İlaç gibi geldi! Aylık 5000 TL maaş...

    Koronavirüs salgınından dolayı birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasak kararları uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evde kalıyor. Lakin koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki etkisi oldukça kötü oldu. Birçok ürünün fiyatı aşırı miktarda arttı. Bundan dolayı vatandaşlarımız eve ek bir gelir sağlamak için evde kaldıkları vakitlerde de para kazanmanın yollarını arıyorlar.

    Evde Mandal İşi

    Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden bir tanesidir. Ayrıca mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, sadece 2 parça halinde olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile kolay bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz basit işler için parça başına ödemeler almak mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa eğer iletişime geçerek size uygun bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.

    Reklam İzleme İşi

    Eğer vaktinizin büyük bölümünü internette geçiriyorsanız online bir şekilde para kazanmanız mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi de reklam izleme işidir. İnternette birçok firma reklam izleme başına ücretler ödemektedir. İntertten küçük bir araştırma yaparak reklam izleme işi veren firmalara kolayca ulaşabilirsiniz.

        Evde Anket Doldurma İşi

        Son dönemde oldukça rağbet gören işlerden bir tanesi de anket doldurma işidir. Sonuçta her firma kullanıcıların, ürünleri üzerindeki yorumlarını ve geri dönüşlerini merak etmektedir. Bundan dolayı da çeşitli anket siteleri üzerinden farklı sektörlerdeki ürünleri için anketler doldurtmaktadır. Hemen sizlerde bir anket doldurma sitesine üye olarak anket başına ücret alarak veya farklı bir ödeme yöntemi ile hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz.

        Takı Tasarımı İle Para Kazanma

        Eve kapanılan dönemlerde insanlar uğraşacak bir şey bulamadığı için canlarının sıkıldığı dile getirmektedir. Lakin bu boş zamanlarda takı, kolye, bileklik tasarımları yaparak bu boş vakitleri paraya dönüştürmek mümkün. Eğer takı tasarımı konusunda yeteneğiniz yoksa internet üzerindeki birçok eğitici videoyu izleyerek bir şeyler öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Aylık 5000 TL maaş! İlaç etkisi yaptı! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evden çıkmadan çalışın!