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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 16:37
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    • 01.02.2021 16:37
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    Acil nakit para ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 50.000 TL'ye kadar para alabilirsiniz

    Acil nakit para gereksinimi olanlar. Şubeye gidecek müddeti olmayanlar. ATM’den anında 50.000 TL’ye kadar kredi alıp 36 ay vade ile ödeyebilirsiniz. Salgın sürecinin ilk düzeyinde düşürülen faiz oranları şu günlerde artmaya başladı. bankacılığı, ve mobil uygulamalar üzerinden bu müracaatlar yapabilirsiniz. Bu krediler ihtiyaç kredisi biçiminde sunulmakta olup ticari emel dışında kalan gereksinimler karşılamaktadır. Faiz oranlarının değişmesi ile beraber 50.000 TL'ye kadar kredi yardımı sunuluyor 36 ay vadeyle ödeme yapabilirsiniz.

    İsterseniz ATM'ye gidip hemen 50.000 TL'ye kadar para alabilirsiniz

    Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanma konusunda ilk tercihleri kamu bankaları oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı yüzde kaçtır? 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.


    Anında Kredi Nasıl Alınır?

    Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.

    Anında Kredi başvurusu için;

    İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
    İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
    Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.

    Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler

    Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

    Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.

        Denizbank hızlı kredi faiz oranları

        Tüm ihtiyaçlarınız için KREDİM yazın, T.C. kimlik numaranızı 3280'e gönderin. Kredi cevabınız 5 dakikaya cebinize gelsin!
        Başvurun onaylansın kredini evraksız İnternet Bankacılığı(Yeni sekmede aç)'ndan hemen* veya nüfus cüzdanınla en yakın DenizBank Şubesi'nden kullan!

        Cebimde Kredi'nin Özellikleri

        55.000 TL'ye kadar

        36 aya varan vadeler

        Evrak yok, kefil yok!

        Cebimde Kredi Başvurunuzu Yaparken

        Cep telefonunuzdan KREDİM yazarak T.C. Kimlik Numaranızı 3280'e göndermeniz yeterlidir.

        Cep telefonunuza başvuru sonucunuz 5 dakika içerisinde gönderilir.

        Başvurunuz olumlu ise kullanabileceğiniz kredi limiti ve vadesi cep telefonunuza sms mesajı olarak gönderilir.
        Bundan sonra tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank Şubesine(Yeni sekmede aç) nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurmanız.

        * DenizBank İnternet Bankacılığı şifreniz ile önonaylı ihtiyaç kredisi limitinizi hafta sonu dâhil her gün saat 09.00 - 21.00 arasında Internet Bankacılığı'na giriş yaparak kullanabilirsiniz.

        Banka, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için tüm DenizBank şubelerine ve 08502220800 Telefon Bankacılığına başvurabilirsiniz.

        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

        18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Acil nakit para ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 50.000 TL'ye kadar para alabilirsiniz