İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 435 liradan, çeyrek altın 717 liradan, Cumhuriyet altını da 2,952 liradan işlem görüyor. Işık Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde olduğu gibi dünkü işlem gününde de dalgalı seyir izlenen değerli metalde, günün kapanışı 1842 dolar seviyesinden kısmen satıcılı oldu.
Yeni günde ise şuan için 1845 dolar civarında bir miktar alıcılı işlemler gördüğümüz emtiada, yukarı yönlü atakların devamı halinde 1849, 1855, 1864, 1869 ve 1875 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir. Yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1840, 1831 ve 1823 destek noktaları sırasıyla takip edilebilir. "
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons altında yukarı yönlü denemeler henüz görünümü değiştirmiş değil. Teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışına karşın değerli metaller Cuma günü gümüş önderliğinde yukarı yönlü bir eğilim sergiledi.
Bu kapsamda ons altının, üzerinde tutunmayı başaramasa da 1865 ara direncinin üzerini test etmeye başladığını gördük. Ana trend açısından ons altında takip ettiğimiz en önemli seviye 1885 dolar.
Bu seviyeyi aşamadığımız sürece yukarı yönlü denemelerin tepkinin ötesine geçmesi kolay olmayacaktır. Dolayısıyla 1885 dolara kadar yükselişler olağan karşılanabilir.
Diğer taraftan ABD'de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine yönelik devam eden görüşmeler ise yönü belirleyecek ana konu başlığını oluşturuyor.
Pakette yapılacak aşağı yönlü olası bir revizyon dolardaki değer kazanımı ve enflasyon beklentilerindeki geri çekilme nedeniyle altın için negatif bir tablo çizebilir. Bu noktada 1885 dolar direncinin üzerinde kalıcı rakamlar görmemiz için ise teşvik paketinde uzlaşmaya işaret eden haberlerin gelmesi gerekir. "
İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz haftaya 1854 seviyelerinde başlangıç yapan ons altın hafta içerisinde dalgalı bir seyir izlese de haftayı 1847 seviyelerinde kapattı. Hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlenmeler ile 1875 seviyeleri test edilse de buralarda tutunmalar yaşanamadı.