İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 435 liradan, çeyrek altın 717 liradan, Cumhuriyet altını da 2,952 liradan işlem görüyor. Işık Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde olduğu gibi dünkü işlem gününde de dalgalı seyir izlenen değerli metalde, günün kapanışı 1842 dolar seviyesinden kısmen satıcılı oldu.

Yeni günde ise şuan için 1845 dolar civarında bir miktar alıcılı işlemler gördüğümüz emtiada, yukarı yönlü atakların devamı halinde 1849, 1855, 1864, 1869 ve 1875 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir. Yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1840, 1831 ve 1823 destek noktaları sırasıyla takip edilebilir. "