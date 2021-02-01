Dolar kurunda düşüş hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftaya 7.42 lira seviyesinden başlayan dolar Cuma günü 7.31 lira seviyesinden kapandı. Haftanın ilk işlem gününe ise dolar yine 7.31 liradan başladı ve gün içinde 7.2629 lira seviyesine kadar gerileme yaşandı. Son bir haftada dolardaki düşüş yüzde 2.15 seviyesinde gerçekleşti.
DOLAR KURUNDA 7.20 GÖRÜLÜR MÜ?
Dolar kurunda 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Kısa vadede 7,50 önemli. Bu seviyenin altındaki seyir yeniden 7,24; 6,80 ve 6,50'yi gündemde tutuyor. 7,50 aşılmadıkça TL varlıklar için ilginin sürdüğü gözlenecek.
7,50'nin aşılması yükseliş yönündeki beklentiyi güçlendirecek. TL'ye yönelik olumlu değerlendirmeler devam ediyor. Kurumlar değerlendirmelerinde Merkez Bankasının adımlarını izlediklerini belirtiyor.