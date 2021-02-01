Kur için de yıllık 7 TL seviyesindeki hedef fiyatlarını koruyorlar. Bununla birlikte temkinli yaklaşanlar da var. Deutsche Bank şu ifadeleri kullandı. "Türkiye'de bazı değişikliklerin olduğunu görüyoruz ve bu ileride çok ilgi çekici olabilir fakat şu an için değil.

Faiz oranları ve kur tarafında biraz daha kesinlik görmek istiyoruz." diyor. İstikrarlı adımlar arttıkça etkilerinin de fiyatlar üzerinde kalıcı bir seyir izlediği gözlenebilecektir.