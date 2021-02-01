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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 08:42
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    • 01.02.2021 08:48
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    Son dakika: ve yatırımcısı dikkat! karşısında eriyorlar! Dikkat çeken tahmini!

    , yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü ve karşısında güçlenmeye başladı. Ons altında yükseliş olmasına rağmen ndaki düşüş nı da aşağıya çekti. Altın son bir haftada yüzde 2.7 oranında yatırımcısına kaybettirmiş oldu. Dolardaki düşüş ise son bir haftada yüzde 2.15 seviyesinde gerçekleşti.

    Dolar kurunda düşüş hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftaya 7.42 lira seviyesinden başlayan dolar Cuma günü 7.31 lira seviyesinden kapandı. Haftanın ilk işlem gününe ise dolar yine 7.31 liradan başladı ve gün içinde 7.2629 lira seviyesine kadar gerileme yaşandı. Son bir haftada dolardaki düşüş yüzde 2.15 seviyesinde gerçekleşti.

    DOLAR KURUNDA 7.20 GÖRÜLÜR MÜ?
    Dolar kurunda 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Kısa vadede 7,50 önemli. Bu seviyenin altındaki seyir yeniden 7,24; 6,80 ve 6,50'yi gündemde tutuyor. 7,50 aşılmadıkça TL varlıklar için ilginin sürdüğü gözlenecek.

    7,50'nin aşılması yükseliş yönündeki beklentiyi güçlendirecek. TL'ye yönelik olumlu değerlendirmeler devam ediyor. Kurumlar değerlendirmelerinde Merkez Bankasının adımlarını izlediklerini belirtiyor.

        Kur için de yıllık 7 TL seviyesindeki hedef fiyatlarını koruyorlar. Bununla birlikte temkinli yaklaşanlar da var. Deutsche Bank şu ifadeleri kullandı. "Türkiye'de bazı değişikliklerin olduğunu görüyoruz ve bu ileride çok ilgi çekici olabilir fakat şu an için değil.

        Faiz oranları ve kur tarafında biraz daha kesinlik görmek istiyoruz." diyor. İstikrarlı adımlar arttıkça etkilerinin de fiyatlar üzerinde kalıcı bir seyir izlediği gözlenebilecektir.

        AŞI VE SIKI PARA POLİTİKASI ETKİSİ
        Dolardaki düşüşün ana sebeplerinden birisi aşılamanın hızla devam etmesi. Türkiye hızlı aksiyon alarak önem derecesine göre aşılama programını uygulamaya soktu. Hürriyet'te yer alan habere göre, bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın parasal sıkılaştırmanın uzun süre devam edeceğini, enflasyonu kontrol altına almak için gerekli tüm enstrümanların kullanılacağını açıklaması piyasaya olan güveni artırdı.

        ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME
        Altın fiyatlarında da düşüş seyri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 444 lira seviyesini gören gram altın ons altındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle güç kaybediyor. Gram altın geçtiğimiz Cuma gününü 433 lira seviyesinden kapamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yine 433 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 432 lira seviyesini gördü. Altın son bir haftada yüzde 2.7 oranında yatırımcısına kaybettirmiş oldu.

            ONS ALTINDA İSTİKRAR DEVAM EDİYOR
            Ons altın grafiğine baktığımızda ise son günlerde istikrarlı bir duruş sergileniyor. 1850-1870 dolar seviyesinde hareket eden ons altına rağmen dolardaki düşüş gram altını aşağı çekmeyi başarıyor.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Altın ve dolar yatırımcısı dikkat! Türk Lirası karşısında eriyorlar! Dikkat çeken dolar kuru tahmini!