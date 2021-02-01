Pandemiyle birlikte vatandaşı ekonomik anlamda desteklemek açısında bin lira destek ödemesi yapılıyor. Ancak ödemeyi alabilmek için koşulların uygun olması gerekiyor. Vatandaşa destek amacıyla kapsama alınan bin lira pandemi destek ödemesi başvuruları halen devam ediyor. Henüz başvuru yapmamış olanların ise aklında yer alan bazı sorular var. Bu soruların en başında başvuru koşulları yer almaktadır. Başvurusu olumlu bulunan milyonlarca hanenin ödemeleri hesaplarına yatırıldı. 3. fazda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek için başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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