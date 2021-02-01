



"Musk, biyografisini güncellemesinin hemen ardından piyasada 420 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye oldu. Bu pozisyonların yüzde 62'si güncellemeden önce açılan pozisyonlardı. Piyasada alış etkisi yaratan bu gelişme ise alış yapmaya hazır traderlar için itici güç sayıldı.

"Ancak, ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sırasında Jerome Powell'ın yaptığı konuşmayı göz önünde bulundurursak, enflasyon artışı olacağı ve parasal genişlemenin pandemi süresince devam edeceği algısı kurumsal ve bireysel yatırımcıyı enflasyondan kaçma etkisi güdüsüyle buluşturdu.

"Diğer açıdan ekonomi ve istihdam için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Powell, piyasada belirsizlik yarattı. Böylece yatırımcı, kritik bölgelere çekilen kripto paralarda itici gücü ve desteği alınca nakit akışı bu yöne kaydı.