Tarih verildi! Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Şubat ayında kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Binlerce çalışan kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor ve düzenli olarak ödeme alıyor. Peki Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubatta hesaplara yatırıyoruz" dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ödenek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik ve e-Devlet şifrenizi girerek rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ