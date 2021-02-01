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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 08:48
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    • 02.02.2021 08:48
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    6 ay boyunca toplam 1500 TL lira verilecek! Aylık 1500 TL geri ödemesiz başvuru ekranı... İşte alma yöntemi

    Aylık 1500 TL geri ödemesiz başvuru ekranı! 6 ay boyunca toplam 1500 TL lira verilecek! İşte alma yöntemi... , belirlenen başvuru kriterlerini yerine getiren öğrencilere 6 ay boyunca 1.500 TL burs verecek. başvuruları 28 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak alınacak. Öğrencilerin başarı durumu ve ailelerin gelir durumu burs sonuçlarında belirleyici olacak. Peki burs başvurusu nasıl yapılır? İşte burs başvuru ekranı!

    takvim.com.tr
    Aylık 1500 TL geri ödemesiz başvuru ekranı

    6 ay boyunca toplam 1500 TL lira verilecek! İşte alma yöntemi... Üniversitelerin lisans kısımlarda eğitim alan öğrencilere müteveccih TOG Vakfı eğitim bursu müracaatları başladı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere 6 ay süresince toplam 1500 TL eğitim desteği yapılacak. Pandemi sebebiyle müracaatlar online olarak alınacak. Adaylar, ÖSYM sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, dönem sonu transkripti ve anne ile babasının gelir durumunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Başvuru formunda yanlış bilgi veya tutarsızlık tespit edildiğinde başvurular iptal edilecektir. 11 Şubat'ta sona erecek başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonrası adaylar çevrimiçi olarak düzenlenecek mülakatlara katılacak.

    TOG VAKFI EĞİTİM BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Trendyol-TOG Eğitim bursu başvuruları kapsamında 50 öğrenciye aylık 1500 TL burs olanağı sağlanacak. Başvurular 28 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında aşağıda bulunan başvuru formu üzerinden alınacak. Değerlendirme süreci sonrasında kısa listeye giren öğrencilerle Şubat ayı içerisinde burs mülakatları gerçekleştirilecek. Başvuru yapabilmek için adayların gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.

    TOG VAKFI BURS BAŞVURUSU YAPMA LİNKİ

    https://form.jotform.com/TOG/trendyoltogegitimfonubasvuruformu

    TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Trendyol & TOG Eğitim Bursu'na başvuru yapabilecek adayların aşağıdaki üniversite ve bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

    Boğaziçi Üniversitesi
    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
    İstanbul Teknik Üniversitesi
    Koç Üniversitesi
    Boğaziçi Üniversitesi
    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
    İstanbul Teknik Üniversitesi
    Koç Üniversitesi

    Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız bu burs fonuna başvuru yapabilirsiniz.
    Türkiye geneli yerleşilen puan türünde üniversite giriş başarı sıralamalarına sahip olan
    adayların formları değerlendirilirken önceliklendirilecektir.

    Hazırlık, 1 ve 2 sınıflar için ilk 200'de sıralanan öğrenciler,
    3 ve 4 sınıflar için ilk 1.000'de sıralanan öğrenciler
    Burs başvurusu yaparken aynı zamanda belirli belgelerin de sisteme yüklenmesi
    gerekmektedir. Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce aşağıdaki belgelere ulaşabilir
    olduğunuzdan emin olunuz.

        BAŞVURU YAPARKEN SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER!

        Sisteme yüklemeniz gereken belgeler;

        Tüm aile fertlerinin gösterildiği ''Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği''

        Yeni sınıflar için ÖSYM sonuç belgesi

        Ara Sınıflar için 2019-2020 Akademik Dönemi Yıl Sonu Transkripti

        Annenizin gelir durumunu gösteren belge

        Babanızın gelir durumunu gösteren belge

        Burs başvurusu olumlu değerlendirilen adaylardan beklenecek olan burs sorumlulukları
        Burs almaya hak kazananların Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın öğrenci kulüplerinde,
        topluluklarında veya proje gruplarında gönüllülük yapmaları ve yıl sonu başarı
        ortalamalarının 3,00 ve üzerinde olması beklenmektedir. Tüm bu süreçler Toplum
        Gönüllüleri Vakfı tarafından takip edilecektir. Forma yazmış olduğunuz bilgilerin (Üniversite başarı sırası, aile geliri, gönüllülük ile ilgili sorular
        v.b.) doğruluğu ile ilgili bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde başvurunuz iptal edilecektir.
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        Haberler Ekonomi 6 ay boyunca toplam 1500 TL lira verilecek! Aylık 1500 TL geri ödemesiz başvuru ekranı... İşte alma yöntemi